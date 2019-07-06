Захисник "Сватів", громадянин РФ і кум Медведчука: кого набрали в партію Зеленського

У прохідній частині списку партії "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського, яка балотується до Верховної Ради, опинилися люди зі скандальною репутацією і навіть проросійськими поглядами.

Як повідомляється в програмі "Чисто схеми" на "Радіо Свобода", раніше в керівництві партії обіцяли виключити з неї всіх кандидатів, до яких виникнуть питання. Однак на ділі лідер політсили Дмитро Разумков відмовився коментувати скандальні факти, які вдалося дізнатися журналістам про деяких представників пропрезидентської партії.

Наприклад №24 в її списку – дехто Сергій Кальченко. Він є юристом, який був офіційним представником Зеленського на виборах у ЦВК. Крім того, саме він допоміг російському акторові Федору Добронравову, який підтримує анексію Криму, скасувати в суді заборону на в'їзд в Україну. За цим послідувало і зняття заборони на показ скандального серіалу "Свати".

"Слуга народу" liga.net

Ще один одіозний кандидат в нардепи від "Слуги народу" – Михайло Соколов (№99). У 2004 році він переїхав з Росії в Україну. Тут він має кілька проектів. В одному з них, Всеукраїнській аграрній раді, він обіймає посаду заступника голови. Примітно, що в лютому 2019 року Соколов був присутній на підписанні меморандуму про співпрацю його організації з Юрієм Бойком. Ще один скандальний факт з його біографії – наявність російського паспорту. Хоча сам він продовжує брехати про те, що нібито подав заявку на відмову від нього.

Під №56 у списку партії Зеленського значиться Олена Мошенець. Вона була заступником головного редактора видання "Капітал", яке входить в неформальний медіахолдинг колишнього першого віцепрем'єра і голови НБУ Сергія Арбузова, який втік до Росії після падіння режиму Януковича.

Не менш одіозна особистість, котра претендує на місце в парламенті від "Слуги народу", – Андрій Холодов (№22). Він одружений з дизайнеркою весільних суконь Катериною Шаховською. Крім магазинів в декількох містах України, вона володіє бутіком у Відні (Австрія). Крім того, в європейській столиці на неї оформлений маєток вартістю 4 млн євро. Є інформація про те, що протягом останніх п'яти років Холодов не жив в Україні, а тому не має права балотуватися в нардепи. За попередньою інформацією, його сім'я проживала саме у Відні. Крім усього, Холодов є наближеним до сім'ї кума президента РФ Володимира Путіна – Віктора Медведчука. Відомо, що дружина одіозного політика Оксана Марченко є хрещеною матір'ю дітей Холодова.

Разом з тим один кандидат від "Слуги народу", який не відповідає вимогам, раптово зник зі списків партії. Йдеться про №84 Романа Карабаджака. Про минуле хлопця практично нічого відомо, окрім того, що останнім часом він жив і навчався в Ліоні. Його батьки займають посади голови РДА та сільської ради в Одеській області.

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