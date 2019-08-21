Захищав ДАП і був миротворцем в Іраку: хто став новим командувачем ДШВ ЗСУ

Новим командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України став генерал-майор Євген Мойсюк.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Степан Полторак. Він привітав генерал-майора з новою посадою і зазначив, що Мойсюк неодноразово виявляв героїзм і мужність у захисті територіальної цілісності України.

"Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка! Він неодноразово виявляв героїзм і мужність у захисті територіальної цілісності України, тому впевнений – його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ. Бажаю витримки, сил і мудрості під час ухвалення рішень!" – підкреслив Полторак.

Також він подякував за службу попереднику Мойсюка, генерал-лейтенанту Михайлу Забродському, який стане народним депутатом України від партії "Європейська солідарність".

"За результатами проведення позачергових виборів народних депутатів України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенанта Михайла Забродського прикомандировано до Верховної Ради України. Дякую за службу генералу Забродському і щиро бажаю звершень вже на іншій ниві – законодавчій!" – написав міністр оборони.

Євген Мойсюк bank.gov.ua

Як відомо, Євген Мойсюк народився в Чернівцях у 1979 році. До вступу на нинішню посаду він був першим заступником командувача ДШВ ЗСУ. З 2014 по 2018 рік – командир 81-ої аеромобільної бригади.

У 2004-2005 роках Мойсюк проходив службу в складі Українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил у республіці Ірак, з жовтня 2008-го по квітень 2009 року – в складі українського миротворчого контингенту в Косово.

У березні 2014 року він керував рухом Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, яку у Волноваському районі зустріли проросійські активісти.

З грудня 2014 року безпосередньо керував обороною донецького аеропорту, а після повного знищення противником будівлі летовища – виведенням особового складу.

Звання генерал-майора було присвоєно Мойсюку 5 грудня 2018 року. Також він нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" наполягла на тому, що генерал-лейтенант Михайло Забродський повинен очолити комітет з питань національної безпеки і оборони у Верховній Раді дев'ятого скликання.

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