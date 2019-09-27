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27 вересня • оновлено в 20:21
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Захищала Зеленського: з'явилися нові відео з "нападом" Мендель на журналістів

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Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка в Нью-Йорку штовхнула журналіста, захищаючи главу держави, і раніше була помічена за подібною поведінкою.

Так, аналогічним чином вона діяла на форумі YES в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тоді Мендель демонстративно відсунула від Зеленського журналіста "Української правди" Романа Кравця, перейшовши з одного боку на інший. При цьому, прессекретар президента йшла пліч-о-пліч із журналістом протягом усієї його розмови з главою держави.

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Мендель штовхнула журналіста: з'явилися нові відео

Мендель штовхнула журналіста: з'явилися нові відео

На інших кадрах, опублікованих журналістами "Схем" вона накинулася на кореспондента "Радіо Свобода" Крістофера Міллера, відштовхуючи його від Зеленського і пропонуючи "випити кави".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мендель відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

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