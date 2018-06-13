Західні спецслужби рекомендують футбольним фанатам не брати до Росії гаджети

Американські спецслужби та німецьке МВС попереджають, що російські хакери можуть проникнути у смартфони футбольних вболівальників. На ЧС-2018 вони рекомендують брати з собою старі кнопкові телефони без виходу в інтернет.Спецслужби рекомендують футбольним фанатам, які їдуть до Росії на Чемпіонат світу з футболу, не брати з собою електронні пристрої. Вони можуть бути зламані злочинцями або особами, пов'язаними з російським урядом.

Директор Національного центру контррозвідки і безпеки США, агент ФБР Вільям Еваніна попередив любителів футболу з США, що вони можуть стати мішенню зловмисників, навіть якщо американцям здаватиметься, що вони не становлять інтересу для хакерів, повідомила у середу, 13 червня, агенція Reuters.

"Якщо ви плануєте взяти з собою мобільний телефон, ноутбук або інший електронний пристрій - не робіть помилок, будь-які дані на цих пристроях, особливо ваша особиста інформація, можуть стати доступні російському уряду або кіберзлочинцям", - сказав Еваніна. Він уточнив, що на найбільший ризик наражаються "посадові особи корпорацій і урядові чиновники". "Якщо ви можете обійтися без своїх гаджетів, не беріть їх з собою. Якщо вам вони потрібні, візьміть будь-який інший пристрій - не той, яким ви користуєтеся зазвичай, а також виймайте акумулятор, коли ви не користуєтеся своїм пристроєм", - порадив Еваніна.

Інший американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що британські спецслужби випустили подібні попередження для підданих Сполученого Королівства і футбольної команди Англії, яка бере участь в Чемпіонаті світу в Росії. Фахівці британського Національного центру з кібербезпеки (NCSC), що входить до складу Центру урядового зв'язку (GCHQ), також опублікували попередження для британців.

Попереджають про небезпеку під час ЧС-2018 і в Німеччині. "Звертаємо увагу, що особисті смартфони та інші електронні девайси можуть стати об'єктом шпигунства. Тому рекомендуємо не брати їх з собою", - йдеться в інструкції з техніки безпеки МВС землі Північний Рейн-Вестфалія, виданої спеціально до Чемпіонату світу в Росії. За даними ЗМІ, влада міста Мюльхайм-на-Рурі рекомендує держслужбовцям взяти на чемпіонат старий кнопковий мобільний без доступу до інтернету і без списку службових контактів.

"У минулому були інциденти в Росії і Туреччини, коли у мандрівників на деякий час забирали телефони, а потім повертали без пояснень. Згодом з'ясовувалося, що дані з них були зчитані", - розповів у розмові з DW представник регіонального МВС Тобіас Дункель (Tobias Dunkel).