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5 січня • оновлено в 05:19
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Захід Путіна: стало відомо, чого може коштувати Кремлю сварка через Гітлера

2.2т
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Російський журналіст, військовий експерт Олександр Гольц розповів про те, як минулий рік змінив Росію і її президента Володимира Путіна.

За його словами, 2019 рік був "переломним в деградації російської державності". Про це журналіст заявив в своєму блозі виданню НВ.

Гольц пише, що Путін перестав віддавати собі звіт, що його особисті уявлення про світоустрій дещо відрізняються від тих, що можна оголошувати публічно і перестав обходити "слизькі моменти".

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"Справа не тільки в тому, що в ході виборів до Мосміськдуми російська влада продемонструвала: вона не впевнена, що за неї проголосують. І під надуманими приводами відсторонила своїх опонентів від участі у виборах. А потім влаштувала судову травлю тих, хто протестував проти цього. Справа ще й у тому, що людина, що володіє абсолютною, нічим не збалансованою владою, рішуче перестала соромитися. Нині ж глава російської держави, володар юридичного диплома, впевнено говорить про те, що жорстокі вироки учасникам протесту повинні виноситися, щоб іншим неповадно було. Він фактично виправдовує провокації спецслужб, які придумують неіснуючі екстремістські організації ", – зазначив експерт.

Володимир Путін

Володимир Путін

РБК

Журналіст згадав, що Путін збирається написати статтю про те, що Польща сама винна в тому, що на неї напала фашистська Німеччина, і що СРСР був в повному праві підписувати протоколи з Гітлером про поділ Європи.

"Підозрюю, що рік, що минає знаменує початок не осені вже - зими патріарха. Двадцять років на галерах привели до того, що Путін вважає власні забобони нормою, обов'язковою для виконання не тільки країною, а й усім світом", – пише Гольц.

Раніше OBOZREVATEL писав, що генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані, який загинув в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак), ймовірно, був в Москві і зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Олександр Гольц Володимир Путін
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
И на старуху бывает проруха.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Путину пора на свалку истории.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Тема "заката Путина" проработана слабо. Автор выдает свои влажные ночные мечты за очевидные факты и делает из этого выводы "космического масштаба и космической же глупости". Есть мнение, что до "заката Путина" ещё так далеко, что Гольц может до него и не дожить. От всей души желаем ему этого в новом году.
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