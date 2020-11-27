У ПРООН висунули Україні ультиматум щодо корупції

Європейський Союз, МВФ та інші партнери з розвитку підтримають Україну, якщо вона виконає взяті на себе зобов'язання щодо викорінення корупції.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила постпред Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Дафіна Ґерчева. Вона нагадала про негативну роль рішення КСУ про часткове скасування антикорупційної реформи.

За словами Ґерчевої, ПРООН, як й інші партнери з розвитку, дуже стурбовані ним.

"Нинішня ситуація навколо цього рішення насправді є дуже складною і має низку важливих нюансів. З одного боку, незалежний суд і розподіл державної влади свідчить про те, що в Україні розвивається демократія і країна продовжує дотримуватися основоположних і непорушних цінностей. Однак, з іншого боку, виникає чимало запитань як щодо підстав та наслідків цього рішення, також і про порядок врегулювання спору для виходу із цього глухого кута", – сказала вона.

До того ж, на її переконання, "мудрість і розсудливість візьмуть верх, і незабаром з'явиться зважене рішення з цього питання".

За словами представниці ПРООН, для України найбільш важливі та складні дві реформи – судова і медична.

"Тут багато стоїть на кону, є багато груп із корисливими інтересами ... Для того, щоб ці реформи були успішними, потрібна комплексна підтримка й активне залучення зацікавлених сторін і всіх секторів", – уточнила вона.

Український уряд має виконувати зобов'язання перед своїми громадянами та досягати прогресу в цих реформах, попри їхню складність, сказала Ґерчева.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна виконала всі структурні маяки МВФ, передбачені для перегляду програми фінансування.

За його словами, країна не зупинялася у виконанні зобов'язань, затверджених програмою stand-by. Президент вказав на реформи митниці та податкової служби, а Міністерство фінансів і Національний банк України активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі. Глава країни додав, що послідовно підтримує незалежність НБУ.