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Захід був проти: Зеленський розкрив деталі розмови з Путіним

28.9т Читати матеріал російською

Міжнародні партнери України були проти того, щоб президент Володимир Зеленський особисто спілкувався з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Зе! Президент".

"Всі партнери України були навіть проти того, щоб я подзвонив Путіну. Я вирішив подзвонити, тому що це питання наших громадян. Ми повинні дякувати всім за підтримку, але повинні мати свою думку. Я позвонив Путіну, всі мене лякали цією розмовою, але говорив я стосовно наших людей. Чого боятись, якщо правда на твоєму боці?" – заявив Зеленський.

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За його словами, Путін запропонував обговорити обмін "усіх на всіх", проте Зеленський вказав йому на ключову проблему – список полонених української сторони не збігається з тим, який є у "Л/ДНР".

"Давайте спочатку повернемо всіх тих, хто в Росії, в Криму. І почнемо з моряків. Це нормальний крок для повернення діалогу і потужний крок для того, щоб припинити війну", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна домовилася з Росією про обмін полоненими в форматі 15 на 15 або 10 на 10. Заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко розповів, що попередня домовленість була досягнута на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

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Теми
Російсько-український конфлікт обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Зеля выходиь из под клнтроля.. Ослушался западных хозяев.. Уберут скоро..
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Зеля выходит из под контроля.. Западные хозяива недовольны.. Скоро уберут шута..
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sid sirko
sid sirko
Ох Моська! Знать она сильна, раз лает на пуйла...
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