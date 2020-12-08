Захарова захотіла обговорювати питання водопостачання у межах Кримської платформи: названо всі умови РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії хочуть, щоб у межах Кримської платформи обговорювалися питання від водопостачання до транспортного сполучення з окупованим півостровом.

Спікерка відомства Марія Захарова в інтерв'ю "Кримському журналу" назвала це умовою їхньої участі в українському міжнародному майданчику щодо деокупацію Криму.

"Якщо на цьому майданчику планується обговорювати відновлення водопостачання Криму та подачі електроенергії, зняття Києвом торгової і транспортної блокади півострова, то ми не проти такої співпраці", – пояснила вона.

Водночас спікерка МЗС уточнила, що питання деокупацію Криму Росію не цікавить, оскільки півострів "є повноцінним суб'єктом РФ".

"Ніякі платформи, формати, стратегії цього не змінять", – вважає вона.

Нагадаємо, що Україна має намір запросити Росію для участі в Кримській платформі. Проведення відповідного саміту заплановано на травень 2021 року, він відбудеться у Києві.

Про створення міжнародного майданчика заявив президент України Володимир Зеленський під час свого послання до Верховної Ради 20 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ідею підтримала вже низка країн, в тому числі США, Великобританія і Словенія.