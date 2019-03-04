Захарова раптово заговорила про українське коріння

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у неї половина сім'ї з українським прізвищем.

"У мене дідусь по маминій лінії був наполовину українець, наполовину росіянин. У нас все життя співали українські пісні, був дійсно колорит поєднання культур", — розповіла вона в інтерв'ю "КП".

Хоча, на її думку, старше покоління взагалі не ділить цю культуру на дві різні. "А ось для мене і, мені здається, для мого покоління, це все ж таки сприймається вже трохи інакше", — додала Захарова.

Марія Захарова Sputnik

Вона також зазначила, що не знає, коли зможе відвідати Україну.

"Я гадаю, що це питання, на яке зараз немає відповіді. Я бувала у Києві. Я чудово розумію, що зараз там відбувається. Я не можу сказати, що для мене є нерозв'язною життєвою проблемою, що я не можу туди поїхати", — зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст впіймав Захарову на жорсткому проколі через Україну, зазначивши, що вона зламала всю логіку пропаганди Кремля.

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