Загрози безвізу в Україні немає, – Кулеба

Україні вдалося відвернути загрозу втрати безвізового режиму із Єврозоюзом після скандалу із Конституційним судом.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, після рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за неправдиву інформацію у деклараціях держчиновників ЄС був готовий розпочати процес призупинки безвізу.

"Минулого тижня Конституційний суд поставив нас на край прірви... КСУ зруйнував конституційну інфраструктуру, яка є однією з умов безвізу. Безвіз зараз не хитається, завдяки тому, що були ухвалені рішення, які зупинили руйнацію системи декларування", – заявив міністр.

Кулеба наголосив, що ключовим фактором для збереження безвізу стало рішення уряду хоча б відновити доступ до електронних декларацій, запровадження яких в Україні також було однією з умов надання безвізу.

За словами міністра, українські міжнародні партнери були шоковані рішеням КСУ.

"Вони не очікували, що впринципі таке можливо. У них був шок. Коли... систему відновили, то вони видихнули з полегшенням", – розповів Кулеба.

Він також наголосив, що системні рішення потрібно ухвалити в парламенті.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента України Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного суду.