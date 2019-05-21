"Загрожує втратою Росії": засновник "ДНР" назвав Зеленського "зброєю нового покоління"

Один із засновників "ДНР" Олександр Ходаковський назвав президента України Володимира Зеленського — "зброєю нового покоління, яка загрожує розвалом Росії".

Такі думки він висловив у своєму Телеграм-каналі, назвавши Зеленського "ворогом із людським обличчям".

"Зеленський — це зброя проти Росії нового покоління. Запит на "зеленщину" в Росії сьогодні дуже високий, і ситуація навколо Єкатеринбурга це добре ілюструє", — написав він, згадуючи нещодавні масові протести росіян проти будівництва храму в сквері.

"Висновок дуже тривожний: з одного боку — багато що потребує оновлення, з іншого — радянське суспільство теж подавало запит на оновлення, і закінчилося це розпадом. Тільки тоді ми мали справу зі здебільшого радянськими людьми з високим рівнем моралі і моральності, а сьогоднішнє покоління цими якостями не відрізняється, і є дуже високий ризик, що оновлення "знизу" закінчиться втратою Росії. Для чого, власне, проект "Україна" і створювався. Не змогли в лоб — зайдемо з іншого боку", — підсумував він.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходаковський визнав повний провал ''русского міра''.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!