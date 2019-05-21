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/Політика

"Загрожує втратою Росії": засновник "ДНР" назвав Зеленського "зброєю нового покоління"

16.2тЧитати матеріал російською

Один із засновників "ДНР" Олександр Ходаковський назвав президента України Володимира Зеленського — "зброєю нового покоління, яка загрожує розвалом Росії".

Такі думки він висловив у своєму Телеграм-каналі, назвавши Зеленського "ворогом із людським обличчям".

"Зеленський — це зброя проти Росії нового покоління. Запит на "зеленщину" в Росії сьогодні дуже високий, і ситуація навколо Єкатеринбурга це добре ілюструє", — написав він, згадуючи нещодавні масові протести росіян проти будівництва храму в сквері.

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"Висновок дуже тривожний: з одного боку — багато що потребує оновлення, з іншого — радянське суспільство теж подавало запит на оновлення, і закінчилося це розпадом. Тільки тоді ми мали справу зі здебільшого радянськими людьми з високим рівнем моралі і моральності, а сьогоднішнє покоління цими якостями не відрізняється, і є дуже високий ризик, що оновлення "знизу" закінчиться втратою Росії. Для чого, власне, проект "Україна" і створювався. Не змогли в лоб — зайдемо з іншого боку", — підсумував він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходаковський визнав повний провал ''русского міра''.

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Особи
Володимир ЗеленськийОлександр Ходаковський
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А лугандону-пиз...а по-любому.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Фразой: "Смотри, Россия разваливается!" среднестатистического хохла можно обмануть до шестисот раз в день.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Xозяин Xoxлов, можно,но ты уже в тысячный раз обманутый.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Xозяин Чеченской Бутылки, а ходаковский КАЦАП, хохол или лугандонец?!!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
🤡 развалит Россию, бу га га😆😆😆😆,дебилы, блять
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