"Погрожує війною": Портников розкусив мету Путіна щодо України

Президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати збройні сили в Україні для "відновлення територіальної цілісності Л/ДНР".

Таку заяву зробив політичний оглядач і журналіст Віталій Портников, за підсумками виступу лідера Кремля на засіданні Валдайського дискусійного клубу, пише Zik.

"Найголовніше у словах Путіна — це фактична загроза війни, яка прозвучала, коли російський президент порівняв можливі дії українського керівництва щодо звільнення окупованих територій Донбасу з діями колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі", — зазначив він.

Володимир Путін

Портников нагадав, що під час російсько-грузинського конфлікту на територію Грузії були введені регулярні частини збройних сил Російської Федерації, які вступили у прямі зіткнення із армією Грузії і окупували частину території цієї країни.

"З огляду на путінське порівняння, можна висловити припущення, що Росія готова до застосування власних збройних сил і на українській території зі схожою метою — "відновлення територіальної цілісності народних республік "або навіть створення горезвісної "Новоросії", — підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі натсупні країни-жертви Росії.