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"Погрожує війною": Портников розкусив мету Путіна щодо України

10.6тЧитати матеріал російською

Президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати збройні сили в Україні для "відновлення територіальної цілісності Л/ДНР".

Таку заяву зробив політичний оглядач і журналіст Віталій Портников, за підсумками виступу лідера Кремля на засіданні Валдайського дискусійного клубу, пише Zik.

"Найголовніше у словах Путіна — це фактична загроза війни, яка прозвучала, коли російський президент порівняв можливі дії українського керівництва щодо звільнення окупованих територій Донбасу з діями колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі", — зазначив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Портников нагадав, що під час російсько-грузинського конфлікту на територію Грузії були введені регулярні частини збройних сил Російської Федерації, які вступили у прямі зіткнення із армією Грузії і окупували частину території цієї країни.

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"З огляду на путінське порівняння, можна висловити припущення, що Росія готова до застосування власних збройних сил і на українській території зі схожою метою — "відновлення територіальної цілісності народних республік "або навіть створення горезвісної "Новоросії", — підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі натсупні країни-жертви Росії.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій ПортніковВолодимир Путін
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Армія Грузії у 2008 році і армія України у 2018 році, як кажуть в Одесі, то є дві великі різниці, і хай там як не надуває щоки злобний карлик, мало йому в Україні не станеться.
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Violet Vik
Violet Vik
вони застосують стару схему - імітують напад танкової армії ЗСУ на "Ростов або Воронєж" і покажуть цей фейк у своїх новинах
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
В смысле, готова сделать это открыто. Ок, а то как трусы, то обдроченцами прикидываються, то оружие в шахтах..)
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