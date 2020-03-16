Погрожує дефолтом: Зеленський вирішив натиснути на "слуг" через землю, нардепи опираються

На закритому засіданні фракції "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський змушує депутатів вийти на пленарний тиждень і проголосувати не тільки за законопроект про боротьбу з поширенням коронавірусу, але й про ринок землі.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела у Верховній Раді.

Основними умовами отримання Україною кредиту від міжнародних організацій є ухвалення законів про ринок землі і про неможливість повернення банків ексвласникам.

Президент наполягає, що якщо ці закони не ухвалять, то найближчими тижнями на Україну чекає дефолт. А на тлі епідемії коронавірусу це істотно погіршить ситуацію в країні.

Народні депутати майже від усіх фракцій не хочуть виходити на повноцінні пленарні дні, аргументуючи це тим, що в разі зараження хоча б одного з них можуть захворіти всі народні обранці, що точно погіршить становище справ.

Тим часом, вже відомо, що 17 березня парламент збереться на позачергове пленарне засідання. Відповідне розпорядження підписав голова ВРУ Дмитро Разумков, повідомило інформаційне управління апарату парламенту.

З усіх присутніх тільки шестеро нардепів висловилися проти ринку землі.

На порядку денному засідання вказані кілька пунктів:

ухвалення законопроекту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (Covid-19)";

розгляд у другій читанні законопроектів про підвищення доступності ліків, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти держбюджету;

внесення змін до Податкового кодексу в частині підтримки платників податків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в низці областей та міст країни. Він передбачає серйозні обмеження у сфері послуг і торгівлі. Так, згідно з відеозверненням президента, в Україні закривають залізничне й автобусне сполучення між містами. Заборона стосується перевезень у транспорті більше 10 осіб, а також роботи метрополітенів. Через потенційну небезпеку обмеження повинні набути чинності з 12:00 середи, 18 березня.

Також у Чернівецькій і Житомирській областях, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом, із 17 березня оголошено режим надзвичайної ситуації.

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