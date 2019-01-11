''Загроза третього тисячоліття'': названа головна зброя проти Путіна

Ефективним тиском на Росію повинні стати санкції, які торкнуться оборонно-промислового комплексу РФ.

Санкційна політика є основною зброєю проти Кремля, розповів експерт із питань Криму, глава наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, передає "Апостроф".

"Санкційну політику потрібно негайно переосмислити на всіх рівнях: і європейському, й українському. Зараз ми бачимо там відносний хаос. Американці працюють системно, їхні санкції зрозуміли, і їх бояться. Що стосується Європи, то її санкційною політикою, здається, не керує ніхто. Там вона віддана на відкуп кожної із 28 держав. Проблема в тому, що вони і контролюють їх так само – кожна країна окремо. В Україні ситуація ще "веселіша": багато неясностей і не зрозуміло, хто все контролює", – зазначив експерт.

Клименко додав, що санкційна політика – це головна зброя проти головної загрози третього тисячоліття.

Володимир Путін

"Нам в Україні треба методологічно, науково, організаційно і законодавчо все це прописати й запропонувати своє бачення ЄС. Тоді з цього буде користь, і ми зможемо розраховувати на результат. Він і зараз є, але треба більше. Над цим треба працювати і проводити цілісну санкційну політику", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США пригрозили другу Путіна новими санкціями.