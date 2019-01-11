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''Загроза третього тисячоліття'': названа головна зброя проти Путіна

2.2тЧитати матеріал російською

Ефективним тиском на Росію повинні стати санкції, які торкнуться оборонно-промислового комплексу РФ.

Санкційна політика є основною зброєю проти Кремля, розповів експерт із питань Криму, глава наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, передає "Апостроф".

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"Санкційну політику потрібно негайно переосмислити на всіх рівнях: і європейському, й українському. Зараз ми бачимо там відносний хаос. Американці працюють системно, їхні санкції зрозуміли, і їх бояться. Що стосується Європи, то її санкційною політикою, здається, не керує ніхто. Там вона віддана на відкуп кожної із 28 держав. Проблема в тому, що вони і контролюють їх так само – кожна країна окремо. В Україні ситуація ще "веселіша": багато неясностей і не зрозуміло, хто все контролює", – зазначив експерт.

Клименко додав, що санкційна політика – це головна зброя проти головної загрози третього тисячоліття.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Нам в Україні треба методологічно, науково, організаційно і законодавчо все це прописати й запропонувати своє бачення ЄС. Тоді з цього буде користь, і ми зможемо розраховувати на результат. Він і зараз є, але треба більше. Над цим треба працювати і проводити цілісну санкційну політику", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США пригрозили другу Путіна новими санкціями.

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Юг Руси
Юг Руси
Надо создать новое министерство,по типу - "Майдан иностранных дел" , организовать достойную зарплату и назвать его - "Министерство санкций против России" и всё у вас будет хорошо, главное подобрать правильные кадры и побольше, побольше! )))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
У меня даже на примете есть кандидаты на пост министра есть ---Махал Махалыч, ЕбашьРусню, Ильчук А.., Козломордый, Кожедуб Руслан, Бешеная Ватка, во скока, выбирай нихачу )))))))))))
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Питон Каа
Питон Каа
США хотят сдержать Россию в военном плане, а ЕС - в экономическом, вот и вводят санкции против России, которые мешают ЕС с ней торговать. Только вот ЕС этому уже начинает сопротивляться. Торговать они хотят, а не выполнять хотелки США.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Непонятно, что Порошенко контролирует? Он контролирует таких как сам воров и барыг за то, что они делают тоже, что и он умеет оставляя самый жирный кусок ему, и больше ничего, это по состоянию дел в стране видно
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