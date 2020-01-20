"Загроза нацбезпеці": Гончарук пригрозив за "злите" у мережу скандальне прослуховування

Прослуховування розмови прем'єр-міністр Олексія Гончарука з керівництвом Нацбанку та чиновниками Міністерства фінансів є загрозою національній безпеці.

Про це особисто заявив глава Кабміну в ефірі українського телеканалу, назвавши, прослуховування в його кабінеті злочином.

"Фактично, я вважаю, що це злочин. Я вважаю, що щось, що було зроблено – це неприпустимо. Це, в тому числі – загроза національній безпеці з цілою низкою міркувань. Але, головна моя ідея, повідомлення, полягає в тому, що ми безкомпромісно боремося з корупцією", – повідомив прем'єр.

Гончарук пояснив, що подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському, підтвердивши, таким чином, вотум довіри до себе з боку гаранта.

"Зараз дуже важливо, щоб у нас всередині команди не було ніяких непорозумінь. Ми протягом останніх чотирьох місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам. І, очевидно, наживаємо багато ворогів", – додав він.

Олексій Гончарук

Глава уряду додав, що спецслужби будуть шукати того, хто записував його розмови. При цьому він зазначив, що опублікована бесіда була подана маніпулятивним чином: "нарізані цитати, висмикнуті з контексту і приправлені коментарями".

За його словами, що запис був зроблений на робочій нараді і там "немає нічого кримінального".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні і економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандального розмови нібито прем `єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркаровой і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвації гривні до 20 гривень за долар і економічну стратегію розвитку України.

Пізніше в мережу злили повний запис розмов нібито прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Після скандалу Гончарук подав у відставку.

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