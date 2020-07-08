Загроза нападу РФ з Криму: комітет Ради вирішили направити на Херсонщину

У Верховній Раді розглянуть питання про можливий напад Росії з боку окупованого Криму в Херсонську область.

Про це заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає "Реалії. Крим". Чиновник зазначив, що 8 липня відбудеться виїзне засідання комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Останнім часом звучить багато питань про можливу загрозу країни-агресора з боку тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя. Ми активно останнім часом спілкуємося з цього приводу з керівництвом оперативного командування "Південь", Генеральним штабом. Ми сприяємо тому, щоб ті підрозділи Збройних сил, що розташовані на території нашої області, відчували себе комфортно, щоб збройні сили нарощували свою присутність в нашій області", – сказав Гусєв.

За його словами на виїзному засіданні розглянуть питання про комплекс заходів, "необхідних для того, щоб Херсонщина була захищена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа сказав, що Україна готується до можливого настання Росії з території Криму на Херсонську область.