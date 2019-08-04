Загроза для Путіна: в США оцінили головні козирі Зеленського

Американські журналісти назвали президента України Володимира Зеленського загрозою для російського глави Володимира Путіна.

Про це сказано в матеріалі New York Times із назвою "Нова проблема Путіна в Україні: харизматичний, винахідливий суперник", в якому оцінюється зовнішньополітична стратегія України за нової влади.

Як зазначила прес-секретар президента Юлія Мендель на сторінці у Facebook, журналісти вважають, що нова команда використовує "м'яку силу впливу".

"Відносини України з Росією, яка захопила частину української території в 2014 році та продовжує підтримувати сепаратистів, – той стрижень, навколо якого обертається чимало найбільш гострих проблем безпеки Європи.

Пан Зеленський підійшов до цього з розважливою наполегливістю і стратегічною щедрістю, коли говорив із російськомовним населенням, де його попередник із націоналістичним баченням не міг розраховувати на перемогу", – пише автор статті Ендрю Креймер.

Володимир Зеленський, Володимир Путін. Колаж ТВ Центр

Він нагадує, що Зеленський у передвиборчій кампанії обіцяв покласти край конфлікту, що викликало обережний оптимізм серед західних дипломатів щодо єдиної активної війни в Європі, яка кипить уже п'ять років.

"Він оголосив про припинення вогню, яке в основному дотримується, відвів солдатів від лінії фронту поряд з одним із КПП, щоб полегшити доступ цивільних осіб, і заявив про велике інвестування в прикордонні міста на українській стороні", – зазначає Креймер.

Він також передає слова одного із західних дипломатів, який побажав залишитися невідомим. "Дипломат, який говорив тільки на умовах анонімності, оскільки не був уповноважений говорити публічно, описав пана Зеленського як новачка, який успішно грає в гру з високими ставками проти вмілого і досвідченого супротивника", - процитував Креймер.

Як доказ таких успіхів, автор наводить відповідь Зеленського на роздачу російських паспортів жителям Донбасу, а також звільнення моряків затриманого російського танкера.

"Зеленський вважав за краще отримати моральну перевагу, а не починати торгівлю полоненими", – підкреслив журналіст. Він також зазначив, що невідомо, чи був візит танкера в українські води помилкою або Путін таким чином хотів перевірити реакцію нового президента України.

Водночас Креймер вважає, що адміністрація Зеленського "являє собою суміш досвідчених технократів і друзів-комедіантів, чию нестачу керівних навичок видно неозброєним оком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді "Слуги народу" запропонували прийняти зміни до Конституції і проголосувати за введення національної автономії для окупованого Криму.

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