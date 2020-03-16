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16 березня • оновлено в 11:55
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Загострення на Донбасі: Путіна викрили у зриві Мінських домовленостей

1.8т
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Різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі з боку терористів говорить про те, що президент Росії Володимир Путін не має наміру дотримуватися Мінських домовленостей.

Таку думку озвучив народний депутат України ("Слуга народу"), голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо говорити про мою суб'єктивну думку, то раніше була відносна тиша на фронті, але в останні дні посилюється агресивна поведінка російських окупаційних військ. Ці війська знаходяться під контролем Кремля. І все, що відбувається, робиться або за наказом, або за згодою президента Росії. І це погана ознака. Це в певному сенсі спроби зірвати Мінський процес, і заяви Путіна теж налаштовані критично до Мінського процесу", – сказав парламентарій.

Володимир Путін

Володимир Путін

За словами Мережка, Росія може вести себе відносно спокійно тільки під потужним тиском інших країн (США, Європи) або під тиском санкцій. Якщо ж її залишити без цього, переконаний він, градус її агресивності завжди підвищується.

"Ось, в Мінському процесі формально США не представлені, але всі розуміють, що вони відіграють велику роль. Для мене особисто залишається загадкою, хто змусив Путіна приїхати до Мінська. Цей хтось повинен був мати величезний вплив, щоб змусити "російського царя" поїхати до Мінська та сісти за стіл переговорів. Тобто ми не бачимо весь цей механізм того, що відбувається, ми хіба що можемо будувати гіпотези", – зазначив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що вийде з Мінського процесу, якщо глава РФ Володимир Путін не припинить війну на Донбасі за рік. Зеленський уточнив, що річний термін для Путіна відраховується з першого саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
мінські домовленості Санкції проти Росії Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Олександр Мережко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Правильное прочтение Довгань уличила депутатов рады.
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