Загороднюк виправдав кроки назустріч Путіну на Донбасі

Міністр оборони України Андрій Загороднюк похвалив кроки влади на шляху до обговорення питань окупованих Росією територій із її президентом Володимиром Путіним.

А також заявив, що країна йде РФ назустріч, "щиро розраховуючи на дії у відповідь". Таким самовпевненим висловлюванням він відзначився в інтерв'ю LB.ua.

"Надія не може бути частиною стратегії. Робимо те, що повинні. В очах світової спільноти ми виглядаємо абсолютно позитивно. Мало того, що сідаємо за стіл переговорів самі, так ще й саджаємо туди інші країни", – підкреслив глава Міноборони.

Андрій Загороднюк виправдав кроки, зроблені назустріч Путіну в переговорах щодо Донбасу

За його словами, Україна проявляє в цьому питанні ініціативу, тому що державі потрібно повертати свої території. І саме для цього насамперед робляться відповідні "кроки назустріч Путіну на Донбасі".

"На тлі Росії, яка влаштовує обстріли, ми виглядаємо значно сильнішими", – вважає міністр.

Водночас журналіст зазначив, що західні партнери, натякаючи на главу РФ, наполягають на необхідності глибшого діалогу України з Росією.

"Кажуть... Але Путіна коментувати не буду, одразу попереджаю", – відказав Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що на окупованому Донбасі є щонайменше 25 тисяч російських військових. Також він зазначив, що Україна знає все про плани Росії з нарощування військових сил.

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