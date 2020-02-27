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27 лютого • оновлено в 11:11
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Загороднюк виправдав кроки назустріч Путіну на Донбасі

5.1т
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Міністр оборони України Андрій Загороднюк похвалив кроки влади на шляху до обговорення питань окупованих Росією територій із її президентом Володимиром Путіним.

А також заявив, що країна йде РФ назустріч, "щиро розраховуючи на дії у відповідь". Таким самовпевненим висловлюванням він відзначився в інтерв'ю LB.ua.

"Надія не може бути частиною стратегії. Робимо те, що повинні. В очах світової спільноти ми виглядаємо абсолютно позитивно. Мало того, що сідаємо за стіл переговорів самі, так ще й саджаємо туди інші країни", – підкреслив глава Міноборони.

Андрій Загороднюк виправдав кроки, зроблені назустріч Путіну в переговорах щодо Донбасу

Андрій Загороднюк виправдав кроки, зроблені назустріч Путіну в переговорах щодо Донбасу

За його словами, Україна проявляє в цьому питанні ініціативу, тому що державі потрібно повертати свої території. І саме для цього насамперед робляться відповідні "кроки назустріч Путіну на Донбасі".

"На тлі Росії, яка влаштовує обстріли, ми виглядаємо значно сильнішими", – вважає міністр.

Водночас журналіст зазначив, що західні партнери, натякаючи на главу РФ, наполягають на необхідності глибшого діалогу України з Росією.

"Кажуть... Але Путіна коментувати не буду, одразу попереджаю", – відказав Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що на окупованому Донбасі є щонайменше 25 тисяч російських військових. Також він зазначив, що Україна знає все про плани Росії з нарощування військових сил.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
ОРДЛО
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Дудко Олег
Дудко Олег
После заявления министра иностранных дел Украины об убийстве Бебченки, брехня официальных лиц стала обычным делом. "На фоне России, которая устраивает обстрелы, мы выглядим куда сильнее", – считает министр. На оккупированном Донбассе находится более 25 тысяч российских военных. А также марсиан, добавил министр и пыхнул косяком.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
у обо3а истерика)
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Ідіот, ви будете "виглядєть" ще краще, коли капітулюєте перед Путлєром.
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Mega Death
Mega Death
Tomaso Albioni, А в Минске -2 что подписали?
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