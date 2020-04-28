Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що так званий консультативний орган з "представниками" ОРДЛО – це неправильне рішення.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Liga.net. На його переконання, Україна не повинна нічого робити безпосередньо з "представниками" тимчасово окупованих територій, оскільки рішення приймає Росія.

"Це не ризики. Це неправильне рішення. І я радий, що воно нікуди поки не пішло. Ми не можемо нічого робити безпосередньо з ОРДЛО. Так званих "урядів" не існує, це віртуальна спільнота. Ці люди рішення не ухвалюють, рішення ухвалюються безпосередньо в Росії", – зазначив він.

Андрій Загороднюк

За його словами, не можна погоджуватися на рішення, в якому Росія опиняється "третьою стороною".

"У рішенні про консультативну раду Росія опинялася третьою стороною. На це не можна йти, ні в якому разі. Найризикованіший момент, що в підписаному 13 березня документі Росія опинялася третьою стороною. Це і є їхнє завдання: стати третьою стороною, а не єдиною причиною конфлікту. На це не можна йти, ні в якому разі ", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр реінтеграції і представник України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що в форматі Консультативної ради з ОРДЛО, що викликав скандал серед політикуму, переговори з терористами вестися не будуть.