Загибель українських військових на Донбасі: у США визнали хоробрість ЗСУ

США і Євросоюз засудили обстріл терористів на Донбасі, в результаті якого загинули четверо українських воїнів ЗСУ.
Так, посольство Штатів в Україні підтримали дії президента Володимира Зеленського з врегулювання конфлікту.
"Президент Зеленський та ЗСУ проявили стриманість і хоробрість перед обличчям агресії, в результаті якої 6 серпня загинули 4 українських військовослужбовців під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, який рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту" , – йдеться в повідомленні в Twitter.
Нагадаємо, що Євросоюз закликав президента РФ Володимира Путіна вплинути на бойовиків, через які загинули українські військові.
"Інтенсивні бої, які відбулися вчора (6 серпня) під Павлополем, у Донецькій області України, призвели до вбивства чотирьох українських військовослужбовців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з жовтня 2018 року. Це є очевидним порушенням узгодженого режиму припинення вогню, яке ставить під загрозу життя цивільних жителів", – йдеться в заяві ЄС.
August 8, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлопіль на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.
Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликав Зеленського бити по окупантам по всіх фронтах.
Вранці 7 серпня Зеленський провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем.
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