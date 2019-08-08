Загибель українських військових на Донбасі: у США визнали хоробрість ЗСУ

США і Євросоюз засудили обстріл терористів на Донбасі, в результаті якого загинули четверо українських воїнів ЗСУ.

Так, посольство Штатів в Україні підтримали дії президента Володимира Зеленського з врегулювання конфлікту.

"Президент Зеленський та ЗСУ проявили стриманість і хоробрість перед обличчям агресії, в результаті якої 6 серпня загинули 4 українських військовослужбовців під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, який рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту" , – йдеться в повідомленні в Twitter.

Нагадаємо, що Євросоюз закликав президента РФ Володимира Путіна вплинути на бойовиків, через які загинули українські військові.

"Інтенсивні бої, які відбулися вчора (6 серпня) під Павлополем, у Донецькій області України, призвели до вбивства чотирьох українських військовослужбовців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з жовтня 2018 року. Це є очевидним порушенням узгодженого режиму припинення вогню, яке ставить під загрозу життя цивільних жителів", – йдеться в заяві ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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