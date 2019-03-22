"Задвірки Китаю!" Портников спрогнозував долю Росії

Російській Федерації, щоб не стати задвірками Китаю, потрібно повернути окупований Крим.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников, додавши, що росіяни повинні самі вибирати долю своєї країни.

"Росіянам потрібно визначатися: хочуть вони вижити як європейська країна чи як задвірки Китаю. Тому що на географічних картах майбутнього замість напису Росія буде значитися "Задвірки Китаю". Водночас я допускаю, що це може включати в себе і Крим. Ну і що, кому від цього стане легше? " – розповів він.

Також Портников підкреслив, що навіть перебування окупованого Криму в такому складі РФ не є проблемою для українців.

"Я повторюю, що це не наші помилки. Ми країна, яка перебуває у міжнародно визнаних кордонах. У той же час ми можемо голосувати за кого завгодно, здійснювати свої помилки, відступати, наступати. Це взагалі природний розвиток патріархальної провінційної європейської нації", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников розповів про хитрий план США щодо Криму.

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