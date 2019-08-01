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"Задача виконана!" Порошенко пояснив призначення Гладковського

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П'ятий президент України Петро Порошенко пояснив призначення Олега Гладковського на посаду першого заступника секретаря РНБО, яку він займав до березня 2019 року, наявністю у нього управлінських якостей.

За його словами, саме вони допомогли виконати поставлене під час війни завдання – перехід на тризмінний режим підприємства "Укроборонпрому". Відносно звинувачень у бік Гладковського, Порошенко сказав, що його вину або невинність повинен визначати суд, передає "УП".

"Я ще раз хочу підкреслити, якщо у вас є які-небудь підстави говорити про те, що було порушено законодавство, будь ласка – в суд", – сказав Порошенко.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

ВВС

Він підкреслив, що на будь-яку людину, яка порушила закон, навіть якщо вона наближена до президента, чекає покарання. При цьому Порошенко визнав, що Гладковський у якійсь мірі став його кадровою помилкою.

"Але у мене була низка дуже вдалих призначень, які також не подобаються суспільству", – заявив п'ятий глава держави.

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За його словами, зараз він не підтримує з Гладковським ніяких відносин: "...Я востаннє бачив його на засіданні РНБО, де я його звільнив. І по телефону не спілкувався".

"Ще раз хочу підкреслити, якщо у вас є претензії, передайте їх до суду і притягніть до відповідальності. Я вважаю, що це неприпустимо, коли 8 місяців йдуть одні розмови без будь-яких справ у суді. Це означає тільки одне – або чогось не було, або це було використано, як технологія. Все", – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з покупки деталей, за яких Україна переплачувала у 3-4 рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четвертий президент України Петро Порошенко 4 березня поточного року указами звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю.

Пізніше стало відомо, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подасть в суд на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька в контрабанді деталей військової техніки з Росії.

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Особи
Петро Порошенко Олег Гладковський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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