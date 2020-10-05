Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил создать совет выходцев из Донбасса для того, чтобы связанные с регионом люди выступали со своими предложениями для делегации

Это первое кадровое последствие скандальной отставки из ТКГ бывшего украинского премьера Витольда Фокина, заявления которого напоминали о худших образцах российский пропаганды, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

И вот тут возникает вопрос: а зачем вообще нужен был Фокин, зачем сейчас нужен этот совет выходцев? И ответ на этот вопрос очевиден – это когда одну глупость, одну ошибку хотят перекрыть другой.

У Зеленского с первого дня после его избрания президентом Украины была идея о включении в переговорный процесс переселенцев. Можно было считать, что таким образом новый президент хочет перехватить у российских оккупантов инициативу и показать, что помимо наемников из российской делегации есть и другие представители Донбасса. Ну а могла быть и другая цель – с помощью этих украинских представителей легитимизировать компромисс с Кремлем, показать, что "люди сами хотят".

Из этого ничего не вышло. Более того, появление в ТКГ журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского взбесило россиян. А о деятельности других представителей переселенцев вообще ничего не известно, будто их в ТКГ и нет.

И тогда появился Фокин со своими компромиссными идеями. А когда высказывания бывшего премьера привели к настоящему политическому скандалу, придумали совет выходцев. Чтобы эти идеи продвигал уже не один Фокин, а группа заслуженных "аксакалов". Труднее же будет противостоять коллективному разуму, чем одному политическому пенсионеру.

Но из этого ничего не будет. Не будет просто потому что Россия не собирается ни о чём с Украиной договариваться в ТКГ. Время договорённости для Зеленского исчерпано, как свое время было исчерпано это время для Порошенко. Потому что Россия не договорённости нужны, а капитуляция. Думаю, это понял даже сам Зеленский. Просто этими нехитрыми популистскими приемами президент пытается остановить падение собственного рейтинга, удержать хотя бы часть электората. И из этого тоже ничего не выйдет. Зеленский был обречен на крах в день своего избрания главой государства. И сейчас мы этот крах наблюдаем.

Важно только, чтобы попытки президента и его окружения противостоять этому неизбежному краху не привели к сдаче национальных интересов.

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