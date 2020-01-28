Ни одна страна, кроме Украины, не привезла в Давос толпу депутатов. Зачем это сделано? Все просто. Усилиями и финансами Виктора Пинчука молодых депутатов ВР вывезли в Давос, чтобы они посмотрели, как работают европейские политики, какие вопросы задают, как отвечают и что обсуждают. Их привезли, чтоб "младая поросль" прониклась духом события и переняла опыт. Чтоб подняли свой уровень.

Но... Есть такая поговорка "Не в коня корм". Именно так оценили несколько западных дипломатов эту поездку наших нардепов. Для одних она стала частью политического туризма, для других возможностью дискредитировать Украину своими словами, для третих проявить свои худшие качества, а кому-то эта поездка стала шансом оставить о себе неприятное впечатление. Некоторые же показали себя просто недозрелыми пустышками. Не все. Но большинство.

Начну с того, что ляпнул Арахамия. Он особенно отличился. После его диких уничижительных слов о Словении в МИД Украины был звонок из МИДа этой страны. Только огромными усилиями и с помощью аргумента, что у нас есть среди нардепов идиоты, удалось замять скандал. Затем его слова о том, что нам не надо стараться " не гармонизировать" украинское законодательство с европейским, вызвали, мягко говоря, удивление со стороны чиновников ЕС. Особенно если учесть, что перед этим президент в своем выступлении в Давосе попросил принять Украину в ЕС вместо Британии, которая выходит. В общим один говорит хочу enter, а второй говорит, что нужен exit. Это очередной раз говорит о том, что отсутствует координация слов и действий внутри команды Зеленского, которая остается лоскутным одеялом, а не синхронно работающим механизмом. В общем, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия своими словами прекрасно проиллюстрировал старую поговорку "Молчи, за умного сойдешь". Он не молчит и мнение о нем сформировалось не лучшее. В общем с такими друзьями Зеленскому и врагов не надо.

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Кстати, отличился и премьер-министр Гончарук, который в Давосе заявил инвесторам, что для работы в Украине нужно знать лишь два слова - "Слава Украине". Об этом премьер заявил, выступая на Ukrainian Breakfast 2020. Эти шуточки в стиле КВН могут зайти в Украине, но на Западе его не поняли и подумали, что он видимо сильно утомился, раз уже такое говорит. Самое интересное, что это была отсебятина. Гончаруку написали пять вариантов спича. Пять! Но он сказал, что не будет читать с листа и сможет выдать что-то экспромтом. Выдал. Лучше бы читал. А уж его вранье про то, что "Deutsche Bahn" берет в управление "Укрзализныцю" показывает премьера, как человека, который профан не только в экономике, но и во всем остальном. Сразу после слов Гончарука компания "Deutsche Bahn" поспешила официально заявить, что будет консультировать, а не управлять. И тут же дала первую консультацию премьеру думать, что говорить. А если серьёзно, то после этого им пришлось давать комментарии, чтоб спасать репутацию украинского премьера. Хотя, невозможно спасти то, чего уже нет.

Вишенкой на торте стало общение нардепа от "Слуги народа" Святослава Юраша с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Юраш, который с другими "слугами" пришел на стратегическую сессию с экс-премьером начал доказывать Кэмерону, что он больше консерватор, чем Кэмерон. И как аргумент привел то, что он стал организатором МФО в Верховной Раде, которое будет бороться за традиционные семейные ценности. Видимо надеялся на понимание со стороны Кэмерона, а вместо этого услышал от Кэмерона слова о том, что тот тоже за семейные ценности и если геи или лесбиянки хотят организовать семью, то он за то, чтоб у них была такая возможность. Просто Кэмерон не просто консерватор по взглядам и идеологии, не только был лидером Консервативной партии Великобритании, не только уважаемый политик, но и человек не пещерных взглядов, в отличии от Юраша. Уже по прилету в Киев, выходя из самолета у Святослава Юраша спросили о впечатлении от Кэмерона. И он ответил:

- А що Кэмерон? Кэмерон - це політичний лузер.

И это кто говорит? Звезда мировой или украинской политики? Или может быть образец современной политической мысли? Нет, это говорит политический ноль, который хочет стать не украинским Кэмероном, а доморощенной Мезулиной.

В общем хочу подвести итог. Есть такой забавный анекдот:

- Батюшка, а я правильно живу?

- Правильно, сын мой, но зря.

Он очень хорошо иллюстрируют ситуацию с тем, что Пинчук оплатил привоз и содержание группы депутатов ВР. Он же хотел, чтоб они поднялись до уровня европейских политиков, а они попытались опустить европейский уровень до своего. Просвещать нардепов - это дело правильное. Но в этом случае, видимо, зряшное. Кстати, я так и не понял, почему они так стеснялись признать то, что их привезли за деньги Пинчука и не хотели это говорить журналистам Радио Свобода? Странно, да? Ехать не стеснялись, а признавать стеснялись. В общем, первый блин комом. Может потому что эти блины из песка, а не из муки? Время покажет.

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