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24 лютого • оновлено в 11:32
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Забужко назвала слова Путіна про Україну маренням психічно хворого

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Українська письменниця Оксана Забужко вважає, що українофобські висловлювання президента Росії Володимира Путіна – це доказ його психічної хвороби.

Свою оцінку їм вона дала в інтерв'ю "Апострофу", зазначивши, що цивілізований світ уже давно це зрозумів, проте боїться неадекватних кроків лідера країни-агресорки.

"Я можу сказати тільки одне. Все те, що говорив Володя Путін, з фактологічної точки зору для будь-якої хоча б мінімально освіченої людини – це маячня психічно хворого. Проблема полягає в тому, що ця психічно хвора людина очолює сусідню з нами країну. Можна згадати, як делікатно сформулювала Ангела Меркель у 2014 році: "Він живе у своєму світі". Це оптимістичний спосіб сказати, що він хворий на шизофренію й неадекват", – переконана письменниця.

Забужко підкреслила, що у світі Путіна "української мови не існувало до XVI століття", а Росія була вже в Х столітті, хоча це абсолютно не відповідає історичним фактам.

Забужко і Путін

Забужко і Путін

"У його світі ми "один народ", тому що так його вчили, або я не знаю, що з ним відбувалося, – це питання до його психіатра або психоаналітика. Проблема в тому, що поруч з ним немає ні психіатра, ні психоаналітика, але є, вибачте, "ядерна кнопка". І тому весь світ робить вигляд, що з ним можливий якийсь діалог і його можна якось втихомирити. Треба реально усвідомлювати, що сусідньою країною править соціально небезпечний шизофренік", – сказала письменниця.

Також вона висловила впевненість в тому, що спроби ознайомити Путіна з працями професорів Колумбійського і Гарвардського університетів, в яких викладено історію української мови, не мали б ніякого сенсу.

"Ні! Путіна треба шпиталізувати. І чим швидше прогресивне людство це усвідомить, тим більше шансів у нас всіх залишитися цілими – і фізично, і, до речі, психічно. Слова Путіна є класичним клінічним маренням. Завтра він розповість вам, що в Україні ходять догори дригом. Ну щось подібне вже було – снігурі, "розіп'яті хлопчики", пенсіонерки з монтажною піною тощо. Все це частина божевільної програми. І коли ми починаємо кожен раз реконструювати висловлювання Путіна й розповідати, що "хворий не має рації", у мене виникає щоразу відчуття, що ми щось робимо глибоко неправильно", – обурилася Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Оксана Забужко Володимир Путін
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Мнение автора бестселлеров об особенностях украинского секса и калиновую дудку - очень важно для нас. Держите в курсе...
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3
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так где можно почитать украинскую литературы 15 века? В Италии по соседству с Кодексом великого украинца Леонардо Давинченко?
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4
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какое авторитетное мнение. Если эта бывшая коммунистка что-то сказала, то, конечно, так оно и есть. Русь, правда, в 10 веке приняла Крещение, но вообще-то да, Руси не было
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3
1

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