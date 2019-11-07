"Забував слова": Зеленський зробив зізнання про українську та російську мови

Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у вивченні української мови.

В інтерв'ю, яке глава країни дав за кермом Tesla, він заявив, що навіть почав забувати російську мову, якою він раніше розмовляв в повсякденному житті.

"Рівень української мови, на мою думку, зростає. Але я знаю, що є помилки з наголосами і з деякими словами. Хочу говорити краще. Може і неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся знати. Практика, більше говорити, краще - з розумними людьми", - сказав Зеленський.

"Я спілкувався з людиною російською мовою і іноді забував слова. Називаю слово і кажу: "Як це російською?"- розповів президент.

Як писав OBOZREVATEL, в новому інтерв'ю Зеленський також розповів про роботу депутатів від "Слуги народу" і війну на Донбасі.

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