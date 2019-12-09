Забули про санкції? На зустрічі Зеленського з Путіним помітили скандальний нюанс

Куратор РФ по Донбасу Владислав Сурков несподівано з'явився на "нормандському саміті" в Парижі.

Помічник Путіна був присутній у залі переговорів і сидів ззаду російського президента разом із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Проблема полягає в тому, що Сурков перебуває під санкціями Європейського Союзу. Однак із невідомих причин його допустили до участі в саміті.

Над цим інцидентом також посміявся пропагандист Путіна Дмитро Смирнов, якого потішила "принциповість європейських законів".

Принциповість європейських законів: Між Путіним і Меркель в Єлисейському палаці, як і на останньому подібному саміті в Берліні, сидить знаходиться під санкціями ЄС Владислав Сурков pic.twitter.com/LNgvwyF8aL - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 9, 2019

Сурков потрапив на "нормандський саміт" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський публічно не потиснув руку Путіну на зустрічі в Парижі. Однак Кремль наполягає на протилежному.

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