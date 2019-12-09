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9 грудня • оновлено в 22:24
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Забули про санкції? На зустрічі Зеленського з Путіним помітили скандальний нюанс

15.6т
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Куратор РФ по Донбасу Владислав Сурков несподівано з'явився на "нормандському саміті" в Парижі.

Помічник Путіна був присутній у залі переговорів і сидів ззаду російського президента разом із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Проблема полягає в тому, що Сурков перебуває під санкціями Європейського Союзу. Однак із невідомих причин його допустили до участі в саміті.

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Над цим інцидентом також посміявся пропагандист Путіна Дмитро Смирнов, якого потішила "принциповість європейських законів".

Сурков потрапив на "нормандський саміт"

Сурков потрапив на "нормандський саміт"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський публічно не потиснув руку Путіну на зустрічі в Парижі. Однак Кремль наполягає на протилежному.

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Особи
Олександр Сурков Сергій Лавров Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Франція Париж
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Уж подошёл к концу 5 год гидности, а девочки всё ещё продолжают верить в кружевные трусики и ЕС...
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Носка под ср@ку этому Суркову !
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Какие санкцие, свиноголовые? Вы опять бредите!
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3
3
an and
an and
Великий Кормчий, свиньями в Европе всегда называли кого? Верно - не украинцев, а русских
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