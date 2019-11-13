Головна Новини
13 листопада • оновлено в 16:41
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Військовий Всі статті автора

Забудемо кров, каже Коломойський

2.8т

Забудемо, каже. Кров.

Ігор Валерійович віджав через черговий неупереджений окружний суд 7,5 мільярдів у України, повеселішав, і вибухнув програмною заявою в інтерв'ю Нью Йорк Таймс.

Мабуть в якості відпрацювання профіту. І на перспективу подальших поофітів.

Забудемо, каже, кров.

В обіймах Росії через 10 років.

Забудемо кров, каже Коломойський

А Америка, сволота така, змушує нас воювати, а грошей на це не дає.

А без грошей Ігор Валерійович ніколи ні на що не підписувався.

Гешефт з росією, ймовірно, виявився більш плідним.

Забудемо, каже. Кров.

Паззл складається. Всі попередні події щільно лягають впритул зі сьогоденним.

Війська відводяться. Бійці гинуть і калічаться в процесі самого твердого з перемирій.

Преса готується до цензури.

Ми готуємося, до того, що справа в самому справедливому суді скоро буде на кожного з нас - невгамовно активних.

Суди готуються до напливу роботи, нашвидку штампують свавілля, і запасаються білими нитками, щоб накоро шити нові рішення.

Країна готується з захопленою підтримкою аплодувати підвищєнню тарифів і будь-який каламуті, що впарить їй молода команда.

Ігор Валерійович сьорбає каву, і поблажливо нарікає Америці, яка давно готує йому жорсткий суд і затишну камеру.

Тому, що він думає, що все порішав. І ми підемо дружити з росією. Тому, що вона сильніша.

І забудемо, каже. Кров.

Тому, що яка там нахер ваша кров, в порівнянні з великим гешефтом?

Ігор Валерійович превзувся з рятівників нації в миротворці імені триколора.

І вас всіх перевзують. Або в постоли. Або, не сумнівайтеся - у білі тапки, якщо упиратися хто буде.

Ну давайте, розкажіть мені хто небудь про випадковості і збіги.

Розкажіть мені, про те, що вуха росії не стирчать за всім цим бл*дськім цирком.

І про згущення фарб, розкажіть.

У вас ще є трохи часу.

Забудемо, каже. Кров.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Глеб Бабич (Позивний Лентяй) Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Гліба Бабича
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
3
Смішно
5
Цікаво
36
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На кол бородатую женщину!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Опять Бабачка расплакалася!))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Хуеликий Сосунчий, МРАЗЬ какцап.ская,завали &бало !!! Иди нах ЧМО, на лапотную, ты тут никому неинтересен !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Дык понятно,что Игорь Валерьевич без денег ничего не делает.Ибо он никуя не альтруист.Как и Пётр Алексеевич.И когда-то, весной-летом 2014 года,на определённом временном отрезке их интересы совпали между собой.Но потом Пётр Алексеевич решил показать,кто в доме хозяин,а "независимый суд" решил дела не в пользу Коломойского.Самое забавное,что,бляять,состав суда практически не поменялся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги