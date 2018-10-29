Забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ - звіт

Через забруднення повітря у 2015 році в Європі передчасно померли понад 420 тисяч осіб, кажуть експерти з EEA.Рівень забруднення повітря в Європі поступово зменшується, але все ще перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це йдеться узвіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), який був опублікований у понеділок, 29 жовтня.

Основні джерела забруднення повітря в Європі - це автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість і діяльність окремих домогосподарств. Найбільше шкодять здоров'ю людей тверді частинки у повітрі, діоксид азоту і концентрація озону. При цьому, за даними EEA, відсоток жителів, які підпадають під вплив цих шкідливих для здоров'я факторів, дещо знижується.

Зокрема, перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тисяч людей в 41 країні Європи у 2015 році. Своєю чергою дія діоксиду азоту викликала близько 79 тисяч смертей, а концентрація озону - 17,7 тисячі.

Експерти зазначають, що починаючи з 1990 року кількість передчасних смертей від забруднення повітря щороку скорочується. Це пов'язано з імплементацією європейської політики щодо якості повітря та впровадженням заходів на національному та місцевому рівнях, які призвели, наприклад, до поширення екологічно чистих автомобілів, промисловості та виробництва енергії.

"З точки зору забруднення атмосфери викиди автотранспорту часто є більш шкідливими, ніж ті, що походять з інших джерел, оскільки вони розповсюджуються на рівні землі і, як правило, в містах, де багато людей. Ось чому так важливо, щоб Європа подвоїла свої зусилля для скороченню викидів, викликаних транспортом, виробництвом енергієї та сільським господарством", - зазначив виконавчий директор EEA Ганс Брюйнінкс.