Забродський розкрив загрозу реформи ЗСУ, яку запропонував Арахамія

Народний депутат від "Європейської солідарності", генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський підтримав ідею оптимізації армії, зазначивши, що сам процес може нести в собі загрозу, яка може привести до скорочення бойових підрозділів.

Під час рекламної перерви "Свободи слова Савіка Шустера" Забродський прокоментував ініціативу голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який запропонував зробити акцент на посиленні боєздатності Збройних сил.

Забродський зазначив, що реформувати армію потрібно, оскільки "це буде серйозним кроком уперед", проте ідея несе певні ризики під час реалізації.

"Небезпека криється в тому, що виконавці можуть довести до того, що буде скорочуватися кількісний склад бойових підрозділів, тому що їх найпростіше скоротити. І знову дійдемо до того стану, в якому були ЗСУ до 2014 року, коли всі існували в умовах вічного миру, коли ніхто ніде не бачив противника і не бачив перспективи застосування Збройних сил за їхнім прямим призначенням", – розповів нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Арахамія повідомив, що завдяки ініціативі комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки проходить експеримент із автоматизації армійських бригад і батальйонів. Він заявив, що "до 40% армії – це небойові склад", з яких 25% "носять папери".