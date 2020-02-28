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28 лютого • оновлено в 23:40
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Забрали два мільярди з бюджету: Філатов в прямому ефірі осадив Милованова

1.9т
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Мер Дніпра Борис Філатов осадив в прямому ефірі міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова.

Конфлікт стався в прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. Після того, як Герасимов розкритикував Милованова, в розмову включився Борис Філатов. Він заявив, що йому нецікаво "хто у кого вкрав", а єдине що він хоче почути - чому з бюджету Дніпра вилучили два мільярди гривень.

"Чому з бюджету міста Дніпро відбулося вилучення в два мільярди гривень? Різними способами. Або недофінансування освіта і медицина, або перерозподіл доходів", - запитав Філатов.

Борис Філатов

Борис Філатов

Скріншот з відео

Замість відповіді, Милованов почав говорити, що центральні органи влади були змушені самотужки інформувати людей про профілактику коронавируса. А після запитав чому цього не зробила місцева влада.

"Слухайте, ну я майже єврей, але ви ж не єврей, навіщо ви відповідаєте зустрічним питанням на питання? Я вам задав питання, чому ви вилучили 2 мільярди з нашого міста? А ви мені запитанням на запитання", - осадив міністра Філатов.

У підсумку, відповідь на питання мера Дніпра так і не пролунав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов розкритикував дії міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Тимофій Милованов Борис Філатов Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
бюджет
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