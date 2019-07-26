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Заборонити гастролі в Росії не тільки артистам: в Кабміні підтримали Вакарчука

23.4т Читати матеріал російською

Гастрольну діяльність в Росії необхідно заборонити не тільки українським артистам, але також більшості чиновників і політиків.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він підтримав ініціативу лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука ухвалити закон про "співіснування з Росією".

"Погоджуюсь зі словами Вакарчука про невизначеність ситуації. Я цю ініціативу підтримую. І, повірте, гастрольна діяльність (артистів і музикантів. – Ред.) – питання не першого порядку. Вона становить, можливо, 1% від усієї величезної купи проблем. Мене набагато більше хвилює "гастрольна діяльність" пана Медведчука з його компанією ", – наголосив Тука.

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На думку заступника міністра, українським чиновникам слід їздити в РФ тільки в робочі відрядження.

"А крім можливих відряджень співробітників МЗС, більше я про такі відрядження українських чиновників ніколи не чув. Все інше – виключно самодіяльність", – уточнив він.

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Чиновник вважає, що після запровадження подібних правил необхідно передбачити і конкретну відповідальність за їхнє порушення.

"Якщо мова йде про фізичних осіб – обмеження політичної діяльності. Якщо мова йде про комерційні організації – накладення відповідних штрафів", – навів він приклад.

Що стосується обмежень на поїздки в Росію для звичайних громадян (на відпочинок, на заробітки, до родичів тощо), то, за словами Туки, це вже "справа Верховної Ради і великої суспільної дискусії".

Святослав Вакарчук запропонував закон про "співіснування з країною-агресором"

Святослав Вакарчук запропонував закон про "співіснування з країною-агресором"

Facebook.com/GolosZmin/

Як писав OBOZREVATEL, відомий музикант Святослав Вакарчук – лідер політичної партії "Голос", яка проходить у Верховну Раду 9-го скликання – запропонував ухвалити закон, який би регламентував відносини між Україною і Росією.

Зокрема, на думку Вакарчука, потрібно прописати конкретні "правила співіснування з державою-агресором, де чітко окреслити, що можна, а що – ні".

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Теми
Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Георгій Тука Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Росія гастролі Партія Вакарчука "Голос" Верховна Рада України
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Fedorets Eugene
Fedorets Eugene
Вакарчук пусть сначала разберётся в цене на газ, прежде чем что-то предлагать.
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Н Олег
Н Олег
тука правильно понял ваку .... певец свободы предложил не какой-то там "закон, регулирующий .... бла-бла-бла..." ----- он предложил ЗАПРЕТИТЬ поездки в Россию артистам, спортсменам ... короче -- все культурные и деловые контакты .... правда теперь эта cyka скажет (как со своими словами "голосовать не по приколу"), шо её не совсем правильно поняли, и она не это имела ввиду...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
В чём идиотизм предложений? С экономической точки зрение заработать валюту за рубежом и потратить в на Украине -положительный для экономики Украины фактор. НО со свидомой точки зрения это недопустимо! Вот так и живёте! ДБЛ, БЛДЬ!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:"В чём идиотизм предложений? С экономической точки зрение заработать валюту за рубежом и потратить в на Украине -положительный для экономики Украины фактор. " Точно, Мишико, и Вы своим постоянным оправданием действий Хамаса и Хезболлы (а может и сотрудничеством с ними?) доказываете свою приверженность принципу "деньги не пахнут".
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H Ya
H Ya
Kuksov Micha, на)(уй пошла, тварь ибучая.
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