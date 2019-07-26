Заборонити гастролі в Росії не тільки артистам: в Кабміні підтримали Вакарчука

Гастрольну діяльність в Росії необхідно заборонити не тільки українським артистам, але також більшості чиновників і політиків.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він підтримав ініціативу лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука ухвалити закон про "співіснування з Росією".

"Погоджуюсь зі словами Вакарчука про невизначеність ситуації. Я цю ініціативу підтримую. І, повірте, гастрольна діяльність (артистів і музикантів. – Ред.) – питання не першого порядку. Вона становить, можливо, 1% від усієї величезної купи проблем. Мене набагато більше хвилює "гастрольна діяльність" пана Медведчука з його компанією ", – наголосив Тука.

На думку заступника міністра, українським чиновникам слід їздити в РФ тільки в робочі відрядження.

"А крім можливих відряджень співробітників МЗС, більше я про такі відрядження українських чиновників ніколи не чув. Все інше – виключно самодіяльність", – уточнив він.

Чиновник вважає, що після запровадження подібних правил необхідно передбачити і конкретну відповідальність за їхнє порушення.

"Якщо мова йде про фізичних осіб – обмеження політичної діяльності. Якщо мова йде про комерційні організації – накладення відповідних штрафів", – навів він приклад.

Що стосується обмежень на поїздки в Росію для звичайних громадян (на відпочинок, на заробітки, до родичів тощо), то, за словами Туки, це вже "справа Верховної Ради і великої суспільної дискусії".

Святослав Вакарчук запропонував закон про "співіснування з країною-агресором" Facebook.com/GolosZmin/

Як писав OBOZREVATEL, відомий музикант Святослав Вакарчук – лідер політичної партії "Голос", яка проходить у Верховну Раду 9-го скликання – запропонував ухвалити закон, який би регламентував відносини між Україною і Росією.

Зокрема, на думку Вакарчука, потрібно прописати конкретні "правила співіснування з державою-агресором, де чітко окреслити, що можна, а що – ні".

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