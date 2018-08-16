На митному пункті пропуску "Краковець" митники затримали вантажівку з брусками та кілками. Згідно з декларацією, автомобіль перевозив у Польщу понад 20 т товару зі звичайної деревини вартістю 8,6 тис. євро. У митників виникли підозри у фальсифікації даних про вантаж. Експертиза встановила, що товар у вантажівці виготовлений з акації – дерева, яке належить до цінних і рідкісних порід, експорт яких заборонено.

Декілька днів тому я повідомляв, що ДФС ретельно перевіряє кожен автомобіль із деревиною. Раджу взяти це до уваги: заборонені до експорту лісоматеріали не пройдуть!