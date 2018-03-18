Заборона виборів Путіна в Україні: в Росії виступили з погрозами

Влада України "порушить ряд міжнародних документів" в разі блокування доступу до російських зарубіжних установ в Одесі, Києві та Львові в день виборів президента РФ.

Про це заявив постпред Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, йдеться на сторінці російського представництва в Twitter.

За його словами, мова йде про порушення Києвом Гельсінського Заключного акту 1975 року народження, Підсумкового документа віденської зустрічі НБСЄ 1989 року, Копенгагенського документа НБСЄ 1990 року, Паризької хартії для нової Європи 1990 року, Документа московського наради СБСК 1991 року.

# Лукашевич : блокуючи РЗУ і позбавляючи росіян реалізувати право взяти участь у виборах Президента РФ Київ порушує Гельсінкі. заключіт.акт 1975р, Підсумковий док-т віденської зустрічі НБСЄ 1989, Копенг. док-т НБСЄ 1990 р, Паріж.хартію для нової Європи 1990 р, Док-т моск. наради НБСЄ 1991 р pic.twitter.com/98O1n6HYLG - Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) March 17, 2018

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив , що громадян РФ, за винятком дипломатів, не допустять в неділю, 18 березня, на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента.

Як проходять вибори Путіна можна читати тут , а про те, чому ці вибори ніщо інше, як просто гра і фарс - читаємо в ексклюзивному матеріалі "Обозревателя".