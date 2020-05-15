Заборона російських соцмереж: стало відомо, скільки українців підтримало рішення Зеленського

Політика 22:28, 15.05.2020 Оновлено: 00:29, 16.05.2020

Три чверті українців підтримують продовження заборони російських сайтів і соцмереж.

Такі дані показало опитування, яке проводилося в прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". У ньому взяли участь 7778 осіб. З них 71,9% вважають заборону російських сайтів обґрунтованою, а 28,1% – ні.

Як зазначив ведучий програми Савік Шустер, пропорції приблизно такі ж, як і за голосуванням за обгрунтованість карантину – там "за" виступили 75% опитаних і 25% проти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, яке передбачає заборону російських сайтів і соціальних мереж.

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