Заборона на "Вконтакте" та "Однокласники" в Україні: Зеленський підготував указ

Офіс президента та Рада нацбезпеки України вже підготували указ про продовження заборони на російські соціальні мережі "Вконтакте" й "Однокласники" після 15 травня.

Відповідне рішення буде опубліковано 14 травня. Про це OBOZREVATEL заявив заступник голови комітету цифрової трансформації, нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко. За його словами, це питання національної безпеки й у команді Володимира Зеленського до цього ставляться дуже серйозно. Тому рішення вже ухвалене й найближчим часом буде опубліковане офіційно.

"Це не найважливіше питання наразі, але досить пріоритетне, адже стосується інформаційної зброї. За весь період санкцій екосистема цих ресурсів ("Вконтакте", "Однокласники") уже втратила нашу, українську аудиторію. Якщо навіть гіпотетично припустити, що через багато років обмеження знімуть, то аудиторія перепрофілюється на інші ресурси", – вважає Федієнко.

Заборона діятиме й надалі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Служби безпеки України Іван Баканов запропонував продовжити санкції проти російських сайтів і програмних продуктів, а також створити реєстр дозволеного в Україні програмного забезпечення. Продовження санкцій зачіпає не тільки соцмережі "Вконтакте" і "Однокласники", але і "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", 1С і "Парус".