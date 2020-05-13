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13 травня • оновлено в 17:06
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Заборона на "Вконтакте" та "Однокласники" в Україні: Зеленський підготував указ

20.1т
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Офіс президента та Рада нацбезпеки України вже підготували указ про продовження заборони на російські соціальні мережі "Вконтакте" й "Однокласники" після 15 травня.

Відповідне рішення буде опубліковано 14 травня. Про це OBOZREVATEL заявив заступник голови комітету цифрової трансформації, нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко. За його словами, це питання національної безпеки й у команді Володимира Зеленського до цього ставляться дуже серйозно. Тому рішення вже ухвалене й найближчим часом буде опубліковане офіційно.

"Це не найважливіше питання наразі, але досить пріоритетне, адже стосується інформаційної зброї. За весь період санкцій екосистема цих ресурсів ("Вконтакте", "Однокласники") уже втратила нашу, українську аудиторію. Якщо навіть гіпотетично припустити, що через багато років обмеження знімуть, то аудиторія перепрофілюється на інші ресурси", – вважає Федієнко.

Заборона діятиме й надалі

Заборона діятиме й надалі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Служби безпеки України Іван Баканов запропонував продовжити санкції проти російських сайтів і програмних продуктів, а також створити реєстр дозволеного в Україні програмного забезпечення. Продовження санкцій зачіпає не тільки соцмережі "Вконтакте" і "Однокласники", але і "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", 1С і "Парус".

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особа
Олександр Федієнко
Місце
Україна
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Лучшей рекламы для российских соцсетей и не надо! Как известно, то что запрещено всегда вызывает наибольший интерес. ))
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3
0
Нациев Сала
Нациев Сала
ибо нeх.й! нeрaбы должны хaвать только то что им скaрмливают
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3
1
Нациев Сала
Нациев Сала
Иван из московского улуса, иногда просматриваю)) но последние пару лет - очень редко! Сам живу вна укре
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2
0
Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
Нациев Сала, Ой Ваня тише будь. ты давно читал наши соцсети вк и ок??? а новости??? сплошное дрьмо!
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1
1
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Мог бы и не запрещать , они бы его и "сожрали" не глядя на то ,что он еврей!.Для них он УКРАИНСКИЙ еврей,а значит чужой.Хочет в след за Яныком-пусть разрешает.
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2
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Костюченко Григорий, сам то хоть понял, что хотел сказать?
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2
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