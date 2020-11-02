Заборона на контакти з представниками РФ ускладнить переговори щодо Донбасу, – Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков назвав причину, яка заважає заборонити контакти українських політиків з представниками країни-агресора Росії.

В інтерв'ю "Укрінформу" він зазначив, що це може ускладнити переговори з мирного врегулювання на Донбасі.

"Цей процес виглядає красиво в медійному плані, але в безпосередній імплементації це буде важко зробити. Тому що і на рівні ТКГ, і "нормандського формату", інших переговорів, це буде гальмувати процеси", – сказав спікер. Таким чином він відповів на питання, чи планується розгляд в парламенті низки зареєстрованих законопроєктів, які передбачають заборону українським чиновникам мати офіційні контакти або проводити сепаратні переговори з представниками РФ.

Разумков підкреслив, що дані питання не розглядалися поки профільними парламентськими комітетами, відповідно вони не готові для розгляду в сесійній залі. Він вважає, що найближчим часом це навряд чи станеться.

Спікер ВР додав, що зараз на порядку денному є багато інших, більш важливих питань. Зокрема, бюджет, який буде розглянуто наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України може розглянути законопроект про державний бюджет 2021 в першому читанні у четвер, 5 листопада.