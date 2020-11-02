Заборона на контакти з представниками РФ ускладнить переговори щодо Донбасу, – Разумков

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
5,2 т.
Разумков заявив, що поки проеєкти заборони на контакти не розглядаються

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков назвав причину, яка заважає заборонити контакти українських політиків з представниками країни-агресора Росії.

В інтерв'ю "Укрінформу" він зазначив, що це може ускладнити переговори з мирного врегулювання на Донбасі.

"Цей процес виглядає красиво в медійному плані, але в безпосередній імплементації це буде важко зробити. Тому що і на рівні ТКГ, і "нормандського формату", інших переговорів, це буде гальмувати процеси", – сказав спікер. Таким чином він відповів на питання, чи планується розгляд в парламенті низки зареєстрованих законопроєктів, які передбачають заборону українським чиновникам мати офіційні контакти або проводити сепаратні переговори з представниками РФ.

Разумков підкреслив, що дані питання не розглядалися поки профільними парламентськими комітетами, відповідно вони не готові для розгляду в сесійній залі. Він вважає, що найближчим часом це навряд чи станеться.

Спікер ВР додав, що зараз на порядку денному є багато інших, більш важливих питань. Зокрема, бюджет, який буде розглянуто наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України може розглянути законопроект про державний бюджет 2021 в першому читанні у четвер, 5 листопада.

УкраїнаВерховна Рада УкраїниДмитро Разумков