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4 грудня • оновлено в 16:35
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Заборона імпорту електроенергії з Росії: Ляшко вказав на хитрість Ради

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Народний депутат 8-го скликання, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко закликав владу припинити купувати електроенергію у Росії, а також припинити знищувати українську енергетику в інтересах ворога.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він назвав повідомлення про те, що Рада заборонила імпорт російської електроенергії брехнею. Політик нагадав, що заборонені прямі договори між українськими і російськими підприємствами, але російську електрику можна і далі вільно купувати на українській біржі через дилерів.

Олег Ляшко

Олег Ляшко

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"Також залишається вільний імпорт електроенергії з Білорусії, а насправді з Росії, бо енергосистеми цих двох країн об‘єднані, як сіамські близнюки. Це як сьогодні, щоб долетіти з Києва до Москви, треба зробити пересадку в Мінську. Формально прямого авіасполучення з країною-агресором немає, а через Білорусію є. Так само і з продажем російської електроенергії", – написав Ляшко.

Політик зазначив, що Рада також надала уряду право самостійно приймати рішення про закупівлю російської електроенергії.

"Це створена справжня корупційна годівниця і ручне управління, за яке українці платитимуть з власних кишень.

Ми вимагаємо від влади припинити брехати українцям і припинити бізнес на крові – купівлю електроенергії в країни-агресора; припинити знищувати українську енергетику в інтересах ворога, прирікаючи українців на безробіття, бідність і міграцію", – написав Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради України схвалили в другому читанні законопроєкт №2233, який передбачає заборону на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Олег Ляшко
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Прийдеться Ляшці ще раз бити пику хєрусу..Хай Бог помага..ха-ха-ха-ха..
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Ш. Олег
Ш. Олег
Предлагаю также запретить ветру дуть с северного и восточного направлений - с ним на территорию Украины попадает воздух, которым дышали москали, а это недопустимо. :)
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