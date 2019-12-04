Заборона імпорту електроенергії з Росії: Ляшко вказав на хитрість Ради

Народний депутат 8-го скликання, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко закликав владу припинити купувати електроенергію у Росії, а також припинити знищувати українську енергетику в інтересах ворога.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він назвав повідомлення про те, що Рада заборонила імпорт російської електроенергії брехнею. Політик нагадав, що заборонені прямі договори між українськими і російськими підприємствами, але російську електрику можна і далі вільно купувати на українській біржі через дилерів.

Олег Ляшко Деловая столица

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"Також залишається вільний імпорт електроенергії з Білорусії, а насправді з Росії, бо енергосистеми цих двох країн об‘єднані, як сіамські близнюки. Це як сьогодні, щоб долетіти з Києва до Москви, треба зробити пересадку в Мінську. Формально прямого авіасполучення з країною-агресором немає, а через Білорусію є. Так само і з продажем російської електроенергії", – написав Ляшко.

Політик зазначив, що Рада також надала уряду право самостійно приймати рішення про закупівлю російської електроенергії.

"Це створена справжня корупційна годівниця і ручне управління, за яке українці платитимуть з власних кишень.

Ми вимагаємо від влади припинити брехати українцям і припинити бізнес на крові – купівлю електроенергії в країни-агресора; припинити знищувати українську енергетику в інтересах ворога, прирікаючи українців на безробіття, бідність і міграцію", – написав Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради України схвалили в другому читанні законопроєкт №2233, який передбачає заборону на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами.

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