Заборона абортів в Україні: Кошулинський анонсував скандальний крок

Кандидат у президенти від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський готовий підтримати кримінальну відповідальність за аборти в Україні, якщо за це виступить Рада церков.

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, 28 березня.

"Із огляду на християнськість нашої країни і суспільства, а також тенденції, які повинні бути традиційними, звичайно, потрібне церковне обговорення. Якщо Рада церков України наполягатиме й українське суспільство виявить таке бажання, я заперечувати не буду", – сказав він.

Руслан Кошулинський Скріншот з відео

Відзначимо, скандальний крок кандидат у президенти анонсував у зв'язку з тим, що раніше ВО "Свобода" хотіла заборонити в Україні аборти. Ведуча Наталія Мосейчук нагадала Кошулинському, що його партія пропонувала встановити кримінальну відповідальність за аборти без медичних показань.

Тоді "Свобода" подала в парламент законопроект, що мав установити жорстку заборону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошулинський заявив про необхідність ввести смертну кару в Україні за зраду батьківщини.

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