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Заборона абортів в Україні: Кошулинський анонсував скандальний крок

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Кандидат у президенти від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський готовий підтримати кримінальну відповідальність за аборти в Україні, якщо за це виступить Рада церков.

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, 28 березня.

"Із огляду на християнськість нашої країни і суспільства, а також тенденції, які повинні бути традиційними, звичайно, потрібне церковне обговорення. Якщо Рада церков України наполягатиме й українське суспільство виявить таке бажання, я заперечувати не буду", – сказав він.

Руслан Кошулинський

Руслан Кошулинський

Скріншот з відео

Відзначимо, скандальний крок кандидат у президенти анонсував у зв'язку з тим, що раніше ВО "Свобода" хотіла заборонити в Україні аборти. Ведуча Наталія Мосейчук нагадала Кошулинському, що його партія пропонувала встановити кримінальну відповідальність за аборти без медичних показань.

Тоді "Свобода" подала в парламент законопроект, що мав установити жорстку заборону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошулинський заявив про необхідність ввести смертну кару в Україні за зраду батьківщини.

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Особа
Руслан Кошулинський
Місце
Україна
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Учитывая христианский характер нашей страны и общества, а также тенденции, которые должны быть традиционными, конечно, нужно церковное обсуждение"! паскуда, против СЦУ идет! там обещали что женщины без платков будут! а хотя нет, не против! там таких обещали венчать!
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Савич Ирина
Савич Ирина
У них что, соревнование по самозакопам? Сначала Бойко поехал Медведеву ψопу лизать, потом в честь Зеленского два упыря (Охлобыстин и Пореченков) сняли ролик, теперь Кошулинский засыпался на криминализации абортов.
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
якщо воно досі тусить з тягнибаксом, що здав східняків-свободівців мусорам заради депутатства, то нахуй ця потвора пішла
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