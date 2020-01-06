Заборон не було: з'ясувався несподіваний нюанс у візиті Dr. Alban в Україну

Жодних обмежень щодо в'їзду до України у шведського співака Dr. Alban, який раніше виступав в окупованому Криму, не було.

Про це йдеться у повідомленні Представництва президента України в Автономній Республіці Крим на відповідній сторінці у Facebook. Раніше виконавець заявляв, що потрапити до країни йому допоміг президент Володимир Зеленський.

"Щодо ситуації з громадянином Швеції Албаном Юзома Нвапою, що виступає під сценічним ім’ям Dr. Alban, та деякими іншими іноземцями, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію Криму та планують свій в'їзд на підконтрольну територію України, то ми вже працюємо з правоохоронцями щодо цього питання", – пояснили у відомстві.

Шведський співак Dr.Alban та президент України Володимир Зеленський 112 канал

"За наявною інформацією, яка є в розпорядженні ППУ в АР Крим щодо громадянина Швеції Албана Юзома Нвапа повідомляємо наступне – жодних обмежень щодо його в’їзду на територію України не було", – йдеться у повідомленні.

Допис про візиті Dr. Alban в Україну Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шведський співак Dr. Alban, який виступив у новорічному шоу "Вечірній квартал", заявив, що в'їхати в Україну йому допоміг Зеленський.

Виконавцю був заборонений в'їзд у країну через попереднє шоу в окупованому Криму.

Пізніше Dr. Alban видалив згадку, що його приїзд в Україну став можливий завдяки "втручанню президента".

У мережі користувачі обурилися тим, що президент України допоміг шведському співакові в'їхати в Україну після відвідин Криму.

У Держприкордонслужбі пояснили, що президент України не впливає на рішення прикордонників щодо пропуску чи непропуску осіб через державний кордон.

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