Глава Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький заявив, що йому не пояснили причин звільнення.

"Учора на засіданні уряду міністри ухвалили рішення про моє звільнення. І в уже кращих традиціях – про своє рішення я дізнався від журналістів. Жодних пояснень і причин свого звільнення ні до, ні після звільнення не почув", – повідомив Заблоцький у Facebook ввечері в п'ятницю, 3 липня.

За його словами, звільненню передувала масштабна інформаційна кампанія з метою дискредитації протягом останніх трьох тижнів.

"Простими словами "замовна чорнуха". Її замовники – ті, хто протягом багатьох років заробляли мільйони доларів у знищенні українського лісу", – заявив Заблоцький.

"Я пишаюся кожним своїм днем на посаді голови Держлісагентства та вдячний кожному, з ким працював пліч-о-пліч ці шість місяців", – додав він.

Відзначимо, розпорядження про звільнення Заблоцького з посади голови Держлісагентства було опубліковано на урядовому порталі у четвер, 2 липня.

Заблоцький – про звільнення з посади голови Держлісагентства: пояснень не почув

Заблоцький – про звільнення з посади голови Держлісагентства: пояснень не почув

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів заявили, що за 5 років в Україні обсяг вирубки лісу впав на 20%. Заблоцький заявив, що саме опади стали причиною повеней, а спроби пов'язати це з вирубкою лісу – популізм.