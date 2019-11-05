"Забивають клин!" У Росії комуністи накинулися на топпропагандистів через Україну

У Комуністичній партії РФ розкритикували російських пропагандистів Ольгу Скабєєву, Євгена Попова і Володимир Соловйова через необ'єктивну оцінку подій в Україні й ненависті до країни.

Про це йдеться в колонці, розміщеній на сайті московського міськкому Компартії і опублікованій у газеті "Правда", передає "Ura.ru".

"Біда не в тому, що основні політичні токшоу на головному державному телеканалі Росії все більше перетворюються на "вечірку для своїх" із практично незмінним складом учасників. Біда в тому, що їхній зміст немов би цілеспрямовано стає все більш антиукраїнським, щоб ще сильніше відштовхнути один від одного наші народи", – заявили в КПРФ.

Комуністи також вважають, що Соловйов "навмисно запрошує до своєї програми гостей, які "вбивають клин "між народами Росії і України". У КПРФ додали, що така поведінка ставить під загрозу "можливе примирення двох країн, відносини між якими останнім часом помітно покращилися".

Скабєєву і Попова в КПРФ звинуватили в занадто агресивній антиукранскій риториці. Заяви пропагандистки про те, що Росія буде "брати Україну" в партії назвали неприпустимими.

Ольга Скабєєва і Євген Попов 24 ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скабєєва зухвало відповіла на зауваження президента Росії Володимира Путіна, який розкритикував російські ЗМІ за негативний образ України.

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