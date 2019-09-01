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З'ясувалося, на що Трамп проміняв зустріч із Зеленським

2.6т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп міг 1 вересня зустрітися з лідером України Володимиром Зеленським, але в результаті поїхав грати в гольф.

Трамп планував відвідати Польщу з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, де крім Зеленського були глави інших європейських країн. Але раптово скасував візит до Варшави і залишився в США через те, що на країну насувається ураган "Доріан".

Як передають американські ЗМІ, Трамп ще в суботу, 31 серпня, відправився в свій приватний гольф-клуб в Північній Вірджинії, де йому регулярно доповідали про погодну обстановку прямо під час гри.

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Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті в Польщі із Зеленським зустрівся віце-президент США Майк Пенс, який незабаром розповів, про що говорив з українським президентом.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А что Трампу делать в Польше без Путина?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Он из-за Путина и G-7 завалил!
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