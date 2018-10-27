''Забирайтеся з Криму'': у Трампа жорстко поставили Росію на місце

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росія повинна вивести свої війська з Криму і Донбасу, а також припинити деструктивну діяльність на інших напрямках.

"Було б корисно, якби вони (росіяни) припинили втручатися в наші вибори... забралися з Криму і Донбасу, які знаходяться в Україні", - заявив, перебуваючи з візитом в Тбілісі, повідомляє Reuters.

Він також зазначив, що РФ повинна припинити використання забороненої хімічної зброї в спробах вбивства втікачів з Росії на Заході, і стати "менш набридливою ​​на Близькому Сході".

При цьому американський чиновник підкреслив, що така поведінка Москви спонукало Вашингтон застосовувати санкції проти Росії, і тепер адміністрація США знаходиться в процесі розгляду додаткових санкцій проти РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Болтон заявив, що США не визнають анексію Росією Криму, а санкції проти РФ повинні залишитися в силі.