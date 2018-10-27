МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

''Забирайтеся з Криму'': у Трампа жорстко поставили Росію на місце

12.3тЧитати матеріал російською

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росія повинна вивести свої війська з Криму і Донбасу, а також припинити деструктивну діяльність на інших напрямках.

"Було б корисно, якби вони (росіяни) припинили втручатися в наші вибори... забралися з Криму і Донбасу, які знаходяться в Україні", - заявив, перебуваючи з візитом в Тбілісі, повідомляє Reuters.

Він також зазначив, що РФ повинна припинити використання забороненої хімічної зброї в спробах вбивства втікачів з Росії на Заході, і стати "менш набридливою ​​на Близькому Сході".

Новини
Нові санкції проти Росії: США зробили неоднозначний натяк

При цьому американський чиновник підкреслив, що така поведінка Москви спонукало Вашингтон застосовувати санкції проти Росії, і тепер адміністрація США знаходиться в процесі розгляду додаткових санкцій проти РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Болтон заявив, що США не визнають анексію Росією Криму, а санкції проти РФ повинні залишитися в силі.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
США
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
349
Смішно
20
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Когда США и Украина встанет с колен тогда Россия возможно будут прислушиваться то му что они там мычат
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Болтон жестко ...поставил на место: "..должна вывести свои войска из Крыма и Донбасса........прекратить деструктивную деятельность .... стать менее надоедливой на Ближнем Востоке"! Это жестко? Да это просьба с колен!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги