"Заберіть у Мендель Facebook!" У Зеленського осоромилися через аварію МАУ

Прессекретарку президента України Юлію Мендель піддали гострій критиці за некоректний пост про розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Так, на сторінці Офісу президента України у Facebook з'явилося повідомлення про те, що Володимир Зеленський поставив завдання зареєструвати кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи.

"Президент України Володимир Зеленський поставив завдання зареєструвати кримінальне провадження з приводу катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який впав неподалік від міжнародного аеропорту в Тегерані (Іран). Глава держави також наголосив на необхідності проведення перевірки льотної придатності всього цивільного флоту", – йдеться на сторінці ОПУ.

Однак українців збентежило таке формулювання, оскільки глава держави не має повноважень давати вказівки органам слідства про реєстрацію або закриття кримінальних проваджень. Крім того, користувачі зазначили, що у першій версії допису було написано "президент наказав генеральному прокурору зареєструвати провадження". Однак після хвилі критики текст виправили. Бурхливе обурення з цього приводу люди висловили в численних коментарях.

Юлія Мендель

"Що значить поставив завдання? У нас правоохоронні органи без завдань з ОПУ нічого не будуть робити?", "Президент не може давати вказівки/завдання про відкриття/закриття кримінальної справи. Чи вже у нас можна?", "Прокуратура у нас незалежна, саме так пан президент казав, правильно? Рябошапка не його людина. Все правильно?", "А для того, щоб відкрити провадження, треба завдання президента?", "Тепер і сонце встає винятково за дорученням президента", "Переписали текст. Годину тому було "президент наказав генеральному прокурору відкрити провадження про...". І далі за текстом", – обурюються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський через катастрофу літака МАУ в Ірані терміново перервав поїздку в Оман і повертається до Києва.

Глава держави назвав авіакатастрофу "страшною звісткою" і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Також телеграму зі співчуттями йому надіслав лідер країни-агресора, президент РФ Володимир Путін.

Офіс Генерального прокурора почав досудове розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній Україна" в Ірані, який летів рейсом PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.

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