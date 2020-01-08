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8 січня • оновлено в 14:49
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"Заберіть у Мендель Facebook!" У Зеленського осоромилися через аварію МАУ

23.2т
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Прессекретарку президента України Юлію Мендель піддали гострій критиці за некоректний пост про розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Так, на сторінці Офісу президента України у Facebook з'явилося повідомлення про те, що Володимир Зеленський поставив завдання зареєструвати кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи.

"Президент України Володимир Зеленський поставив завдання зареєструвати кримінальне провадження з приводу катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який впав неподалік від міжнародного аеропорту в Тегерані (Іран). Глава держави також наголосив на необхідності проведення перевірки льотної придатності всього цивільного флоту", – йдеться на сторінці ОПУ.

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Однак українців збентежило таке формулювання, оскільки глава держави не має повноважень давати вказівки органам слідства про реєстрацію або закриття кримінальних проваджень. Крім того, користувачі зазначили, що у першій версії допису було написано "президент наказав генеральному прокурору зареєструвати провадження". Однак після хвилі критики текст виправили. Бурхливе обурення з цього приводу люди висловили в численних коментарях.

Юлія Мендель

Юлія Мендель

"Що значить поставив завдання? У нас правоохоронні органи без завдань з ОПУ нічого не будуть робити?", "Президент не може давати вказівки/завдання про відкриття/закриття кримінальної справи. Чи вже у нас можна?", "Прокуратура у нас незалежна, саме так пан президент казав, правильно? Рябошапка не його людина. Все правильно?", "А для того, щоб відкрити провадження, треба завдання президента?", "Тепер і сонце встає винятково за дорученням президента", "Переписали текст. Годину тому було "президент наказав генеральному прокурору відкрити провадження про...". І далі за текстом", – обурюються українці.

"Заберіть у Мендель Facebook!" У Зеленського знову осоромилися

"Заберіть у Мендель Facebook!" У Зеленського знову осоромилися

"Заберіть у Мендель Facebook!" У Зеленського знову осоромилися

"Заберіть у Мендель Facebook!" У Зеленського знову осоромилися

"Заберіть у Мендель Facebook!" У Зеленського знову осоромилися

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Ну и страшная эта еврейка Мендель,почти как Сапрун.Даже подушка не поможет фейс закрыть.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Людина без досвіду - на стажування на два-три тижня (країну хай в МЗС оберуть).
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Кошмар. А якщо будуть справжні виклики для країни? Як у 2014-му? Наприклад наступ війск РФ (як в свій час у Дебальцево). Що буде робити ця трупа коміків? Тікати в Оман? Чим думали ті виборці, які в такий час для країни обирали 95-й квартал?
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