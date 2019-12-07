Головна Новини
7 грудня • оновлено в 15:42
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Заберіть цей батіг з рук Путіна": Порошенко застеріг від газових перемовин під час нормандської зустрічі

1.5т
Читати матеріал російською

Росія завжди використовувала постачання газу як інструмент політичного тиску на Україну і нині президент РФ Володимир Путін намагається змусити українську сторону обговорювати їх разом з питаннями про врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" та "5 канал" під час телемарафону "Червоні лінії", передає сайт партії.

"Заберіть цей батіг для України з рук Путіна. Заберіть інструмент тиску на нашу країну. Переведіть газ у звичайний комерційний товар. Немає що там робити президентам", – сказав Петро Порошенко.

Він додав: "Як тільки ви починаєте розторговувати нашу незалежність, нашу безпеку ціною газу – ви приречені на поразку".

"Україна не продається. Українська незалежність не торгується. Українська армія не продається, українська мова, українська земля не продається ніяким комерсантам, тим більше ніякому Путіну. Це є "червона лінія", яку точно перетинати неможливо", – заявив п’ятий президент України.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

eurosolidarity.org

Політик закликав всіх згадати, скільки разів Україна зазнавала нищівної поразки внаслідок додавання газу в політичний порядок денний.

Він нагадав, чому Чорноморський флот Росії з’явився в українському Севастополі. В 1996 році була заборгованість України за газ перед Російською Федерацію і вона змусила тодішнє керівництво нашої держави погодитись залишити базу ЧФ РФ ще на 25 років.

Новини
"Ми з вами однієї крові!" Порошенко зворушливо звернувся до поранених бійців у День ЗСУ

Петро Порошенко також нагадав і про "харківські угоди".

"Що було їх природою? Газ. Ми мали дуже високі ціни на газ. Більше того, на весь світ Росія звинувачувала, що ми постійно крадемо цей газ. І для розрахунків за газ, для знижки були підписані ці ганебні зрадницькі "харківські угоди", – зауважив він.

П’ятий президент України зауважив, що у 2015 році росіяни "хотіли грати у ту саму гру" – восени "Газпром" припинив постачання газу до України. Він зазначив, що тоді дав команду провести переговори і перейти на закупівлю газу в європейських країнах та одночасно з цим готувати позови проти "Газпрому".

"Врешті-решт, навіть з економічної точки зору сьогодні ми маємо всі підстави говорити про те, що ми маємо юридичну позицію для позовів до РАО "Газпром" на 15 млрд доларів", – зазначив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 8 грудня на Майдані Незалежності пройде всеукраїнське віче "Червоні лінії" на підтримку і захист України перед переговорами у нормандському форматі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Поставки газу в Україну
Особи
Петро Порошенко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Росії газ нормандський формат Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
21
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Заберите эту бутылку из рук Порошенко.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пети Moщи
Пети Moщи
Дешёвый газ это кнут? Или дорогой газ для бухряка пряник.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Приезжай и забери) или на словах такой смелый?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги