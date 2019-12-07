"Заберіть цей батіг з рук Путіна": Порошенко застеріг від газових перемовин під час нормандської зустрічі

Росія завжди використовувала постачання газу як інструмент політичного тиску на Україну і нині президент РФ Володимир Путін намагається змусити українську сторону обговорювати їх разом з питаннями про врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" та "5 канал" під час телемарафону "Червоні лінії", передає сайт партії.

"Заберіть цей батіг для України з рук Путіна. Заберіть інструмент тиску на нашу країну. Переведіть газ у звичайний комерційний товар. Немає що там робити президентам", – сказав Петро Порошенко.

Він додав: "Як тільки ви починаєте розторговувати нашу незалежність, нашу безпеку ціною газу – ви приречені на поразку".

"Україна не продається. Українська незалежність не торгується. Українська армія не продається, українська мова, українська земля не продається ніяким комерсантам, тим більше ніякому Путіну. Це є "червона лінія", яку точно перетинати неможливо", – заявив п’ятий президент України.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

Політик закликав всіх згадати, скільки разів Україна зазнавала нищівної поразки внаслідок додавання газу в політичний порядок денний.

Він нагадав, чому Чорноморський флот Росії з’явився в українському Севастополі. В 1996 році була заборгованість України за газ перед Російською Федерацію і вона змусила тодішнє керівництво нашої держави погодитись залишити базу ЧФ РФ ще на 25 років.

Петро Порошенко також нагадав і про "харківські угоди".

"Що було їх природою? Газ. Ми мали дуже високі ціни на газ. Більше того, на весь світ Росія звинувачувала, що ми постійно крадемо цей газ. І для розрахунків за газ, для знижки були підписані ці ганебні зрадницькі "харківські угоди", – зауважив він.

П’ятий президент України зауважив, що у 2015 році росіяни "хотіли грати у ту саму гру" – восени "Газпром" припинив постачання газу до України. Він зазначив, що тоді дав команду провести переговори і перейти на закупівлю газу в європейських країнах та одночасно з цим готувати позови проти "Газпрому".

"Врешті-решт, навіть з економічної точки зору сьогодні ми маємо всі підстави говорити про те, що ми маємо юридичну позицію для позовів до РАО "Газпром" на 15 млрд доларів", – зазначив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 8 грудня на Майдані Незалежності пройде всеукраїнське віче "Червоні лінії" на підтримку і захист України перед переговорами у нормандському форматі.

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