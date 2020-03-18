Нинішня влада турбулентності й хаосу знайшла собі забавку за наші, бюджетні кошти – проводити позачергові засідання ВР. От і нині очільники фракції “Слуги народу” щохвилинно годують нас черговою надновою і супероригінальною новиною: а чи не провести нам ще одне позачергове засідання ВР в умовах карантину?!

Серед завдань чергового позачергового засідання називають вкрай важливі кадрові призначення членів Уряду. Дійсно, якщо нагадати обіцянки Зеленського і К., то Кабінету Міністрів для ефективної роботи бракує: віце-прем`єр-міністра з питань промисловості, міністрів енергетики, екології, культури, освіти і науки та АПК. Щоправда, виникає просте запитання – а що заважало ЗЕ-коаліції та Уряд подати відповідні кандидатури на останньому позачерговому засіданні (як відомо, Президент не має повноважень пропонувати кандидатів на вищезгадані посади)?!

Тим не менш, складається враження, що парад позачергових засідань з одним чи двома кадровими питаннями триватиме й далі. Бо треба ж якось відволікти народ від провалу із виконанням бюджету і загальним провалом у справі державної політики, якої немає у жодній галузі.

З огляду на це, як громадянин і платник податків вимагаю від ініціаторів чергових позачергових засідань ВР оплачувати їх організацію за власні або партійні кошти. Організація одного позачергового засідання протягом дня, за оцінками фахівців, коштує бюджету більше 10 мільйонів гривень. Є ще, правда, варіант оплати засідання тим олігархом, який делегує свого представника на посаду Міністра. Для прикладу, Бахматюк делегував Міністра економіки – він і оплачує проведення позачергового засідання. Але, серйозно і відповідально кажучи, позачергове кадрове засідання ВР потрібне лише за умови, коли ЗЕ-коаліція й Уряд запропонують усіх кандидатів на всі вакантні посади в Уряді.

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