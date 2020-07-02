За Зеленського на виборах готові проголосувати трохи більше 30% українців, – опитування
Якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то за Володимира Зеленського проголосували би тільки 34,6% українців, які визначилися з симпатіями і готові прийти на дільниці.
Про це свідчать підсумки опитування за 24-28 червня, які опублікували на сайті соціологічної групи "Рейтинг". На другому місці за рівнем підтримки перебуває п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко – 11,4%. Потім йдуть Юрій Бойко – 11,2%, Юлія Тимошенко – 7,2%, Ігор Смешко – 6,7%.
Підтримка інших кандидатів становить менше 4%, а ще близько 15% респондентів не визначилися зі своїм вибором.
Що стосується дій нинішнього глави держави Зеленського, то їх не схвалюють 52% українців проти всього 36% прихильників його політики.
Нагадаємо, в опитуванні брали участь 2 000 українців у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Похибка результатів не перевищує 2,2%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
результати опитування, проведеного Центром Разумкова, показали, що якби вибори президента України відбулися в червні 2020 року, то за Зеленського проголосували би 25,3% українців.
Загалом рейтинг нинішнього глави держави за останні дев'ять місяців впав більш ніж удвічі – ще у вересні 2019 року за нього віддали би свої голоси 56,1% опитаних.
Що стосується позитивних оцінок першого року президентства Зеленського, то їх, за даними Центру Разумкова, висловили менше 37% українців.
Зі свого боку КМІС зазначив, що частка українців, які схвалюють дії Зеленського, за червень знизилася на 9%.